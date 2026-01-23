Alcaraz chạm cột mốc lịch sử, Tien gây ấn tượng tại Australian Open

Sau 100 trận đấu ở cấp độ Grand Slam, Carlos Alcaraz đã thiết lập một kỷ lục đáng nể, đưa anh vào nhóm những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử quần vợt. Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành quyền vào vòng bốn Australian Open sau chiến thắng trước Corentin Moutet vào sáng 23/1. Hiện anh sở hữu thành tích 87 thắng, 13 thua tại các giải Grand Slam. Thành tích này giúp Alcaraz cân bằng kỷ lục của Bjorn Borg về khởi đầu tốt nhất sau 100 trận trong Kỷ nguyên Mở.

Alcaraz sánh ngang kỷ lục của huyền thoại Bjorn Borg (Ảnh: Getty).

Alcaraz đã vượt qua nhiều huyền thoại, bao gồm Rafael Nadal và John McEnroe, những người đều đạt thành tích 86-14 sau 100 trận Grand Slam đầu tiên. Tay vợt số một thế giới đang tạo ra một chuẩn mực mà ngay cả những tên tuổi vĩ đại nhất của môn thể thao này cũng không thể đạt được nhanh chóng như vậy.

Để so sánh, Novak Djokovic, chủ nhân kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam và 10 lần vô địch tại Melbourne, chỉ đạt thành tích 79-21 sau 100 trận Grand Slam đầu tiên. Roger Federer có thành tích 80-20. Đối thủ lớn của Alcaraz là Jannik Sinner chơi trận Grand Slam thứ 100 của mình (81-19) vào năm ngoái tại Wimbledon, trùng hợp thay là trước chính tay vợt người Tây Ban Nha trong trận chung kết, nơi tay vợt người Ý đã giành chiến thắng.

Mới 22 tuổi, Alcaraz đã là nhà vô địch Grand Slam sáu lần và đang hướng tới việc viết tiếp lịch sử tại Australian Open năm nay. Nếu giành được danh hiệu đầu tiên tại giải đấu này, Alcaraz sẽ hoàn tất Career Grand Slam và trở thành tay vợt trẻ nhất từng đạt được kỳ tích này.

Hành trình Grand Slam của Alcaraz bắt đầu cách đây bốn năm tại Melbourne Park, nơi tay vợt khi đó xếp hạng 141 thế giới đã có chiến thắng giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp trước Botic van de Zandschulp. Năm 2022, Alcaraz đăng quang danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại US Open và với chiến thắng đó, anh trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử vươn lên vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Là một trong 29 thành viên của “CLB số một ATP” danh giá, Alcaraz đã ghi thêm một cột mốc đáng nhớ với chiến thắng mới nhất tại Australian Open. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn đang hướng tới phần thưởng lớn hơn, quyết tâm rời Melbourne với chiếc cúp vô địch trong hành lý lần đầu tiên.

Learner Tien thi đấu tại vòng 3 Australinan Open 2026 (Ảnh: Getty).

Daniil Medvedev đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục từ bờ vực thất bại để giành quyền vào vòng 4 Australian Open. Tay vợt người Nga đã đánh bại Fabian Marozsan với tỷ số 6-7(5), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 trong một trận đấu đầy kịch tính.

Đây là lần thứ năm trong sự nghiệp và là lần thứ tư tại Melbourne, Medvedev lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai set. Bước ngoặt của trận đấu đến ở game thứ 11 (5-5) của set ba, khi Medvedev giành break quan trọng. Từ đó, tay vợt từng ba lần vào chung kết Australian Open đã thắng liền 9 game, dập tắt mọi hy vọng của đối thủ người Hungary và kết thúc trận đấu sau 3 giờ 43 phút.

“Anh ấy chơi rất hay và tôi đã nghĩ rằng nếu thua thì thua thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng chiến đấu. Tôi cố mạo hiểm nhiều hơn vì anh ấy liên tục kéo tôi di chuyển khắp sân. Điều đó đã phát huy tác dụng, tôi bắt đầu chơi tốt hơn, nên tôi rất hài lòng", Medvedev chia sẻ sau trận đấu.

Cựu số một thế giới, Medvedev đang có phong độ cao khi khởi đầu mùa giải 2026 với chuỗi tám trận toàn thắng, bao gồm chức vô địch ATP 250 tại Brisbane.

Ở vòng đấu tiếp theo, hạt giống số 11 sẽ đối đầu với Learner Tien, một đối thủ quen thuộc. Tay vợt gốc Việt từng gây sốc khi đánh bại Medvedev trong trận đấu năm set ở vòng hai Australian Open năm ngoái. Trong một mối kình địch đang hình thành trên ATP Tour, Tien hiện đang dẫn Medvedev 2-1 trong thống kê đối đầu.

Cũng trong ngày thi đấu, Tien đã có một chiến thắng thuyết phục khi loại tay vợt Bồ Đào Nha Nuno Borges với tỷ số 7-6(9), 6-4, 6-2 để giành vé vào vòng bốn, cân bằng thành tích ở giải đấu năm ngoái, cũng là thành tích tốt nhất của anh tại các giải Grand Slam.