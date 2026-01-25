Tay vợt gốc Việt lần đầu vào tứ kết Australian Open

Tay vợt trẻ Learner Tien đã tạo nên một cú sốc lớn tại Australian Open vào chiều 25/1, khi anh trình diễn phong độ chói sáng để đánh bại hạt giống số 3 Daniil Medvedev với tỷ số áp đảo 6-4, 6-0, 6-3. Chiến thắng này không chỉ đưa Tien vào tứ kết đơn nam Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp mà còn biến anh thành tay vợt nam trẻ nhất lọt vào vòng tám tay vợt cuối cùng tại giải đấu này kể từ Nick Kyrgios năm 2015.

Tay vợt trẻ Learner Tien đã lần đầu tiên có mặt tại tứ kết Australian Open (Ảnh: Getty).

Chiến thắng của tay vợt 20 tuổi là chương mới nhất trong một cuộc đối đầu đang ngày càng nóng bỏng. Mười hai tháng trước tại Melbourne, tay vợt hạng 121 ATP là Tien đã gây bất ngờ khi hạ gục Medvedev trong trận đấu năm set kịch tính ở vòng hai. Chiến thắng đó đã trở thành bệ phóng, giúp Tien tiếp tục vượt qua cựu số một thế giới trên đường tiến vào trận chung kết cấp độ ATP đầu tiên trong sự nghiệp tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, lần này tại Melbourne, mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng. Sau set mở màn tương đối cân bằng, được khép lại bằng cú thuận tay dọc dây đầy uy lực của tay vợt 20 tuổi, Tien hoàn toàn làm chủ thế trận. Anh thắng 12 trong 15 game tiếp theo và khép lại trận đấu chỉ sau 1 giờ 39 phút bằng một pha passing trái tay xuất sắc.

“Cảm giác thật tuyệt vời, thật đặc biệt khi làm được điều này ở đây. Thật đặc biệt khi được trở lại đây và thi đấu mỗi năm. Thi đấu tốt ở đây là một mục tiêu lớn của tôi, và tôi thực sự rất hạnh phúc. Mỗi năm tôi đến đây, sự cổ vũ của khán giả đều tuyệt vời. Tôi không biết vì sao, nhưng lần nào quay lại cũng rất đặc biệt, với bầu không khí tràn đầy năng lượng như thế này. Điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi”, Tien chia sẻ sau khi lần đầu tiên vào tứ kết một giải Grand Slam.

Medvedev đến Melbourne với phong độ tốt, sau khi giành danh hiệu ATP thứ 22 trong sự nghiệp tại Brisbane hồi đầu tháng và có ba chiến thắng chắc chắn để lần thứ sáu lọt vào vòng bốn của giải Grand Slam sân cứng này. Tuy nhiên, anh không thể sánh được với Tien trong các pha đôi công cuối sân, khi hạt giống số 25 kiểm soát trận đấu bằng sự ổn định, lối đánh tấn công và uy lực vượt trội. Tien kết thúc trận đấu với tỷ lệ winner/lỗi tự đánh hỏng là 33–16, trong khi Medvedev là 15-30.

Tien trở thành đối thủ khắc tinh đối với Medvedev (Ảnh Getty).

Vừa đăng quang Next Gen ATP Finals tại Jeddah tháng trước, Tien tiếp tục đà thăng tiến nhanh chóng tại Melbourne và vươn lên hạng 24 trên bảng xếp hạng trực tiếp ATP.

Hạt giống số 25 sẽ gặp Zverev tại tứ kết, sau khi tay vợt người Đức vượt qua Francisco Cerundolo. Zverev từng thua ba lần đầu gặp Cerundolo nhưng đã thắng cả ba lần chạm trán gần nhất, đưa thành tích đối đầu của họ về thế cân bằng 3-3.

Tay vợt số 3 thế giới theo bảng xếp hạng trực tiếp ATP không cho thấy dấu hiệu nào của những khó khăn trước đây khi gặp Cerundolo trên sân John Cain Arena, nơi anh giành chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-4, 6-4 sau 2 giờ 12 phút thi đấu.

Zverev đã năm lần vào tứ kết Australian Open, vượt qua Boris Becker để trở thành tay vợt nam người Đức có số lần góp mặt ở vòng tám tay vợt cuối cùng nhiều nhất tại giải. Tuy nhiên, anh vẫn đang tìm cách biến những lần tiến sâu thành vinh quang Grand Slam. Năm ngoái, tay vợt số 3 thế giới lần đầu tiên lọt vào chung kết tại Melbourne Park.