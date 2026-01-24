Sinner thoát hiểm ngoạn mục nhờ mái che tại Australian Open

Jannik Sinner đã trải qua một trận đấu đầy kịch tính và thử thách tại Australian Open vào ngày 24/1, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ thành công hy vọng vô địch của mình. Đối mặt với chuột rút, cái nóng khắc nghiệt và đối thủ kiên cường Eliot Spizzirri, tay vợt người Ý đã giành chiến thắng 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 trên sân Rod Laver Arena để tiến vào vòng bốn.

“Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Tất nhiên là trận tiếp theo, hãy chờ xem điều gì sẽ đến. Chúng tôi chỉ mới tập với nhau một lần, nên chưa hiểu rõ về nhau nhiều. Nhưng rất vui khi chắc chắn lại có ít nhất một tay vợt Ý vào tới tứ kết một giải Grand Slam. Thật tuyệt vời", Sinner chia sẻ sau trận đấu. Anh sẽ đối đầu với đồng hương Luciano Darderi ở vòng tiếp theo.

Sinner ăn mừng chiến thắng tại vòng 3 Australian Open (Ảnh: Getty).

Trận đấu chứng kiến những khoảnh khắc đầy kịch tính khi Sinner gặp vấn đề về chuột rút ở set ba, thời điểm Spizzirri bẻ game giao bóng để dẫn 3-1. Tuy nhiên, việc thang đo nhiệt độ của Australian Open chạm mức 5 đã dẫn đến việc trận đấu bị tạm dừng để đóng mái che. Khoảng nghỉ chưa đầy 10 phút này đã trở thành bước ngoặt, giúp Sinner hồi phục và trở lại mạnh mẽ, giành chiến thắng sau 3 giờ 45 phút.

“Hôm nay trời rất nóng. Tôi bắt đầu bị chuột rút một chút ở set ba, nhưng sau đó dần dần đỡ hơn. Giờ tôi hiểu cơ thể mình tốt hơn một chút nhờ kinh nghiệm, cố gắng xử lý các tình huống nhất định tốt hơn. Hôm nay tôi đã gặp may. Khi họ đóng mái che, cần một chút thời gian. Tôi cố gắng thả lỏng người một chút và điều đó đã giúp ích. Tôi cũng thay đổi đôi chút cách chơi ở một số điểm, và điều đó chắc chắn đã giúp tôi hôm nay”, Sinner giải thích.

Eliot Spizzirri, cựu ngôi sao quần vợt đại học từ Đại học Texas, đã có màn trình diễn ấn tượng trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng ba một giải Grand Slam và cũng là trận đấu đầu tiên của anh trước một đối thủ Top 10 thế giới. Tay vợt 24 tuổi này đã chơi ăn miếng trả miếng với nhà vô địch Grand Slam bốn lần, thể hiện lối đánh không hề sợ hãi.

Sinner đã trải qua những giây phút khó khăn trước khi mái che sân thi đấu đóng lại (Ảnh: Getty).

Mặc dù Sinner mắc tới 51 lỗi tự đánh hỏng, anh vẫn ghi được 56 cú winner, nhiều trong số đó đến ở những thời điểm then chốt. Spizzirri chỉ tận dụng thành công 6 trong tổng số 16 cơ hội bẻ game, trong khi Sinner thắng 8/11 break-point, đặc biệt là ở set ba khi Spizzirri chỉ thành công 1/6 cơ hội, giúp Sinner vượt qua cơn chuột rút để giành lại thế chủ động.

Sau set ba, các tay vợt được nghỉ 10 phút theo quy định về nắng nóng. Dù vậy, Spizzirri vẫn tiếp tục chiến đấu và vươn lên dẫn 3-1 ở set bốn. Tuy nhiên, Sinner đã thể hiện đẳng cấp và sự điềm tĩnh để ấn định cuộc chạm trán vòng bốn với đồng hương Luciano Darderi. Đây sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau trong loạt đối đầu.

Trước đó trong ngày, Darderi đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại tay vợt từng vào bán kết Australian Open 2023 là Karen Khachanov với tỷ số 7-6(5), 3-6, 6-3, 6-4. Tay vợt người Ý này chưa từng vượt qua vòng hai một giải Grand Slam trước US Open năm ngoái, nhưng đã vào vòng ba tại Flushing Meadows và giờ là vòng bốn tại Melbourne Park. Tay vợt 23 tuổi này cũng đã lần lượt đánh bại Cristian Garin và Sebastian Baez ở các vòng trước, dù trước Australian Open, Darderi có thành tích 9 thắng, 29 thua trên mặt sân cứng.