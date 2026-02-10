Tay golf người Mỹ vô địch giải WM Phoenix Open 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Chris Gotterup giành tổng điểm -16 gậy, ngang với thành tích của Hideki Matsuyama (Nhật Bản). Hai golfer buộc phải tiếp tục thi đấu loạt play-off.

Chris Gotterup vô địch giải WM Phoenix Open 2026 (Ảnh: AFP).

Ở loạt đấu này, Chris Gotterup mất 3 gậy để đưa bóng vào lỗ, còn Hideki Matsuyama mất 4 gậy để đưa bóng vào lỗ. Chung cuộc, Chris Gotterup thắng loạt đấu play-off và giành ngôi vô địch.

Với ngôi vô địch WM Phoenix Open 2026, tay golf người Mỹ nhận được 1,728 triệu USD (hơn 44,8 tỷ đồng). Trong khi đó, người về nhì Hideki Matsuyama nhận 1,0464 triệu USD (hơn 27 tỷ đồng) tiền thưởng.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Olympic, đồng thời là golfer số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ) về vị trí T3 (đồng hạng 3), với tổng điểm -15 gậy.

Những người khác ở vị trí T3 có Nicolai Højgaard (Đan Mạch), Michael Thorbjornsen, Akshay Bhatia (cùng là người Mỹ) và Si Woo Kim (Hàn Quốc). Mỗi người đứng ở vị trí này nhận 439.680 USD (hơn 11,4 tỷ đồng) từ Ban tổ chức giải.

Ở chiều ngược lại, nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Xander Schauffele (Mỹ) chỉ giành tổng điểm -5 gậy, vị trí T41. Anh nhận được 34.080 USD (hơn 884 triệu đồng).