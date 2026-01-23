Công bố hệ thống mùa giải VGA Junior Tour 2026

Trải qua 3 năm hình thành và phát triển, VGA Junior Tour đã từng bước khẳng định vị thế là hệ thống giải đấu nòng cốt dành cho lứa tuổi U8 đến U18, đóng vai trò nền tảng trong công tác phát hiện và đào tạo tài năng trẻ.

Từ sân chơi này, nhiều vận động viên đã trưởng thành rõ nét, ghi danh trên Bảng xếp hạng Nghiệp dư Thế giới (WAGR) và trở thành lực lượng quan trọng của Đội tuyển Golf Quốc gia, đóng góp tích cực vào các thành tích tại đấu trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt của VGA Junior Tour là xây dựng môi trường thi đấu bài bản, công bằng và có lộ trình phát triển dài hạn cho các golfer trẻ.

Lễ công bố giải đấu sáng 23/1 (Ảnh: Anh Thảo).

Trong năm 2025, VGA Junior Tour đã khởi tranh 8 giải đấu, trải dài khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ trên cả nước được thi đấu thường xuyên và liên tục. Đặc biệt, chặng đấu cuối mùa đã được mở rộng lên quy mô quốc tế, chào đón các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực cạnh tranh.

Bước sang mùa giải 2026, hệ thống giải Trẻ Quốc gia chính thức mang tên Hanwha Life - VGA Junior Tour. Hệ thống giải sẽ được tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp hơn với 6 giải đấu trọng điểm thuộc Tier 1, đồng thời mở rộng cơ chế bảo trợ và tính điểm cho các giải golf trẻ do hội golf địa phương, sân golf và câu lạc bộ tổ chức.

Các giải đấu trong hệ thống sẽ từng bước nâng tầm quốc tế, mở rộng quy mô mời vận động viên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham dự, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cho các golfer trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là cú hích quan trọng để VGA Junior Tour bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp hơn và hội nhập hơn. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư cho thế hệ vận động viên trẻ tương lai của golf Việt Nam”.

Với tầm nhìn dài hạn, Hiệp hội Golf Việt Nam xem đây là bước đi chiến lược trong công cuộc phát triển golf bền vững, bắt đầu từ nhiệm vụ quan trọng nhất: đầu tư sớm cho thế hệ trẻ, ươm mầm tài năng hôm nay để kiến tạo lực lượng vận động viên chuyên nghiệp cho tương lai golf Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy vị thế của bộ môn golf Việt Nam trên bản đồ golf khu vực và quốc tế.