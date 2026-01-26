Giải đấu kết thúc rạng sáng 26/1 (theo giờ Việt Nam). Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Scottie Scheffler giành tổng điểm -27 gậy, giành ngôi vô địch.

Scottie Scheffler vô địch giải golf The American Express 2026 (Ảnh: Reuters).

Vị trí số một tại The American Express 2026 cũng giúp cho Scottie Scheffler giành được số tiền thưởng 1,656 triệu USD (hơn 43,3 tỷ đồng).

Đây là danh hiệu thứ 20 trên PGA Tour (hệ thống các giải golf hàng đầu dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt) của Scottie Scheffler.

Với danh hiệu thứ 20 trong sự nghiệp trên PGA Tour, Scottie Scheffler đã vượt mốc 100 triệu USD (hơn 2.618 tỷ đồng) tiền thưởng từ hệ thống giải này, dù anh mới 29 tuổi. Hiện chỉ có hai golfer kiếm được nhiều tiền thưởng hơn VĐV đương kim số một thế giới, đó là Tiger Woods (Mỹ, 50 tuổi) và Rory McIlroy (Bắc Ireland, 36 tuổi).

Đứng vị trí T2 (đồng hạng nhì) tại The American Express 2026 là 3 golfer, gồm Jason Day (Australia), Ryan Gerard (Mỹ) và Matt McCarty (Mỹ), mỗi người có tổng điểm -23 gậy. Mỗi người trong số họ nhận số tiền thưởng 616.400 USD (hơn 16,1 tỷ đồng).

Trong khi đó, golfer từng vô địch FedEx Cup play-off cách đây vài năm là Patrick Cantlay (Mỹ) dù thi đấu khá tốt với tổng điểm -20 gậy, nhưng do phía trên anh có nhiều người đạt phong độ tốt hơn. Thế nên, Patrick Cantlay chỉ đứng vị trí T13, nhận số tiền thưởng 169.740 USD (hơn 4,44 tỷ đồng).

The American Express là một trong những giải đấu đầu tiên trong năm mới, thuộc hệ thống PGA Tour, hứa hẹn mở ra một năm sôi động của làng golf nhà nghề thế giới.