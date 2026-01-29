Sau Brooks Koepka, Patrick Reed thông báo trở lại hệ thống golf PGA Tour

PGA Tour là hệ thống các giải golf hàng đầu thế giới dành cho các vận động viên (VĐV) nam (các VĐV nữ thi đấu ở hệ thống LPGA Tour), tương tự như hệ thống các giải Master trong môn quần vợt. Hệ thống này là niềm tự hào của những nhà quản lý thể thao Mỹ.

Patrick Reed sắp trở lại với PGA Tour (Ảnh: Getty).

PGA Tour có quy định, những VĐV nào chuyển sang thi đấu ở hệ thống LIV Golf, được sáng lập bởi các tỷ phú Saudi Arabia, sẽ không được thi đấu song song trên PGA Tour.

Chính vì thế, ít năm qua, một số golfer hàng đầu thế giới như Brooks Koepka (Mỹ), Jon Rahm (Tây Ban Nha), Bryson DeChampeau (Mỹ), Cameron Smith (Australia)) không được thi đấu trên PGA Tour, do họ ký hợp đồng thi đấu ở LIV Golf. Trong số này, Brooks Koepka và Jon Rahm từng có giai đoạn xếp ở vị trí số một thế giới.

Dù vậy, trong năm 2026, Brooks Koepka đã trở lại với PGA Tour, kết thúc chuyến phiêu lưu vài năm tại LIV Golf.

Điều này tạo ra hiệu ứng dây chuyền với các golfer khác. Tiếp sau Brooks Koepka, tay golf trong nhóm đầu thế giới Patrick Reed (Mỹ) cũng đã thông báo sẽ quay lại với PGA Tour vào mùa thu năm nay.

Hôm 28/1, tay golf nổi tiếng Keegan Bradley (Mỹ) hồ hởi cho biết: “Một VĐV xuất sắc khác đang chuẩn bị quay lại với PGA Tour. Anh ấy là một người từng vô địch major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt), một VĐV đẳng cấp thế giới. Thật tuyệt vời!”.

Trong sự nghiệp của mình, Patrick Reed từng giành 9 danh hiệu trên PGA Tour, trong đó bao gồm một danh hiệu major là Masters Tournament năm 2018.