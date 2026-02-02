Justin Rose vô địch giải golf Farmers Insurance Open 2026

Điều đáng chú ý, Justin Rose vô địch với kỷ lục dẫn đầu suốt 72 hố qua 4 ngày thi đấu (mỗi ngày 18 hố). Đây là thành tích hiếm gặp đối với làng golf nhà nghề thế giới.

Justin Rose vô địch giải Farmers Insurance Open 2026 với thành tích dẫn đầu suốt 72 hố đấu (Ảnh: Reuters).

Với ngôi vô địch Farmers Insurance Open 2026, Justin Rose nhận phần thưởng (gần 45 tỷ đồng). Trong khi đó, 3 golfer ở vị trí T2 (đồng hạng nhì), gồm Pierceson Coody (Mỹ), Si Woo Kim (Hàn Quốc) và Ryo Hisatsune (Nhật Bản), mỗi người nhận 726.400 USD (khoảng 19 tỷ đồng).

Xếp tiếp theo, các golfer về ở vị trí T5, gồm Stephan Jaeger (Đức) và Jake Knapp (Mỹ), mỗi người nhận 370.800 USD (khoảng 9,65 tỷ đồng) tiền thưởng.

Trong khi đó, cựu số một thế giới Brooks Koepka (Mỹ) chỉ đứng ở vị trí T56. Anh nhận được 22.176 USD (hơn 577 triệu đồng) tiền thưởng.

Có vẻ như khoảng thời gian dài rời xa các giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu thế giới dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt) khiến cho Brooks Koepka cần thêm thời gian để bắt kịp trở lại với hệ thống này.

Đồng thời, Farmers Insurance Open cũng chưa phải là giải là giải mà tay golf cựu số một thế giới chọn lựa để có điểm rơi phong độ tốt nhất.