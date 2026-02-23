Tay golf người Mỹ vô địch giải golf The Genesis Invitational 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng rạng sáng 23/2 (theo giờ Việt Nam), Jacob Bridgeman giành tổng điểm -18 gậy, giành ngôi vô địch. Với việc đăng quang tại giải đấu năm nay, Jacob Bridgeman nhận được số tiền thưởng 4 triệu USD (khoảng 104 tỷ đồng).

Jacob Bridgeman vô địch giải golf The Genesis Invitational 2026.

Về nhì là 2 tay golf rất mạnh Kurt Kitayama (Mỹ) và Rory McIlroy, mỗi người có tổng điểm -17 gậy. Mỗi tay golf trong số này nhận số tiền thưởng 1,8 triệu USD (khoảng 46,75 tỷ đồng).

Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 Xander Schauffele ở vị trí T7 (đồng hạng 7), ngang với cựu số 2 thế giới Collin Morikawa (Mỹ), mỗi người có tổng điểm -12 gậy.

Có đến 5 golfer ở vị trí này, mỗi người nhận số tiền thưởng 603.200 USD (khoảng 15,7 tỷ đồng) từ Ban tổ chức giải.

Còn nhà vô địch Olympic Paris (Pháp) 2024, tay golf số một thế giới Scottie Scheffler giành tổng điểm -11 gậy, ở vị trí T12 . Scottie Scheffler nhận số tiền thưởng 415.000 USD (khoảng 10,8 tỷ đồng).