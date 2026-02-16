Collin Morikawa vô địch giải golf AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của giải, Collin Morikawa giành tổng điểm -22 gậy, giành ngôi vô địch. Ngôi đầu giải đấu này mang về cho tay golf người Mỹ danh hiệu PGA Tour (tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt) thứ 7 trong sự nghiệp.

Collin Morikawa vô địch giải AT&T Pebble Beach Pro-Am 2026 (Ảnh: Reuters).

Collin Morikawa nhận số tiền thưởng 3,6 triệu USD (khoảng 93,5 tỷ đồng), từ Ban tổ chức (BTC) giải.

Đồng hạng nhì là golfer người Australia Min Woo Lee và tay golf người Áo Sepp Straka, mỗi người có tổng điểm -21 gậy. Từng người trong số họ giành số tiền thưởng 1,76 triệu USD (hơn 45,7 tỷ đồng).

Trong khi đó, số một thế giới Scottie Scheffler (Mỹ) xếp vị trí T4 (đồng hạng 4), với tổng điểm -20 gậy. Thành tích của Scottie Scheffler ngang với Tommy Fleetwood (Anh). Mỗi người nhận 877.500 USD (khoảng 22,8 tỷ đồng).

Còn tay golf rất nổi tiếng khác là Rory McIlroy (Bắc Ireland) có tổng điểm -17 gậy, vị trí T14. Rory McIlroy nhận số tiền thưởng 342.750 USD (hơn 8,9 tỷ đồng).