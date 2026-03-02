Tay golf người Colombia vô địch giải golf Cognizant Classic 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Nicolas Echavarria giành tổng điểm -17 gậy. Kết quả này giúp anh vượt qua tay golf khá mạnh người Ireland Shane Lowry, Nicolas Echavarria giành ngôi vô địch.

Nicolas Echavarria giành ngôi vô địch giải Cognizant Classic 2026 (Ảnh: Getty).

Shane Lowry có tổng điểm -15 gậy. Anh có thành tích ngang với Taylor Moore (Mỹ) và Austin Smotherman (Mỹ). 3 golfer này đứng ở vị trí T2 (đồng hạng 2).

Đứng thứ 5 tại giải năm nay là Ricky Castillo (Mỹ), với tổng điểm -13 gậy. Xếp ngay sau anh là 3 golfer ở vị trí T6, gồm Keith Mitchell (Mỹ), Nicolai Hojgaard (Đan Mạch) và William Mouw (Mỹ), mỗi người có tổng điểm -11 gậy.

Trong khi đó, tay golf rất nổi tiếng, từng giữ vị trí số một thế giới Brooks Koepka (Mỹ) giành tổng điểm -10 gậy, đứng hạng T9.

Dù Brooks Koepka vẫn chưa đạt được các danh hiệu trên PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), kể từ khi anh quay trở lại với hệ thống này. Tuy nhiên, Brooks Koepka vẫn nhận được sự kỳ vọng rất cao ở các giải đấu trong tương lai gần.