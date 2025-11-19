Alcaraz dính chấn thương, lỡ cơ hội dự Davis Cup 2025

Chia sẻ trên trang cá nhân, Alcaraz cho biết: "Tôi bị phù gân kheo bên phải và các bác sĩ khuyến cáo tôi không nên thi đấu. Tôi luôn nói rằng khoác áo tuyển Tây Ban Nha là điều tuyệt vời nhất và tôi thực sự muốn giúp đội tuyển cạnh tranh ở Davis Cup năm nay".

Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz đã có mặt tại Bologna (Italy) để chuẩn bị cho trận tứ kết Davis Cup 2025 gặp CH Séc. Tuy nhiên theo đội ngũ ban huấn luyện của Tây Ban Nha, Alcaraz đã phải rút lui sau khi kết quả kiểm tra xác nhận anh gặp phù cơ ở vùng đùi sau gân kheo phải.

Carlos Alcaraz chấn thương ở trận chung kết ATP Finals 2025 ngày 17/11 (Ảnh: Reuters).

Alcaraz gặp vấn đề khi cố gắng trả giao bóng trong trận chung kết ATP Finals 2025 trước Jannik Sinner. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy vùng gân kheo phải của Alcaraz bị tổn thương dạng phù cơ, một chấn thương dễ tái phát nếu vận động mạnh.

Theo dự kiến ban đầu, Alcaraz sẽ ra sân thi đấu gặp Jiri Lehecka và Jakub Mensik của CH Séc ngày 20/11. Sau khi tay vợt số một thế giới rút lui, đội trưởng David Ferrer đành trông cậy vào Jaume Munar, Pablo Carreno Busta và Pedro Martinez. Trước đó, tay vợt số 14 thế giới Alejandro Davidovich Fokina từ chối lên đội tuyển Tây Ban Nha.

Carlos Alcaraz kết thúc năm 2025 thành công rực rỡ khi vô địch Roland Garros, US Open, đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu.

Vòng chung kết Davis Cup 2025 diễn ra từ ngày 18/11 đến 23/11 tại Bologna (Italy) sẽ vắng bóng cả hai tay vợt hàng đầu thế giới. Đội trưởng Italy, Filippo Volandri xác nhận tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner không góp mặt ở giải đấu trên sân nhà.

Đội hình của đương kim vô địch Italy sẽ gồm Lorenzo Musetti là gương mặt chủ lực, cùng với Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli và Andrea Vavassori.

8 đội bóng tham dự vòng chung kết Davis Cup sẽ đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Đội chủ nhà Italy gặp Áo ở tứ kết và nếu tiến vào bán kết, họ sẽ đối đầu đội thắng ở cặp đấu Tây Ban Nha - CH Séc. Ở nhánh bán kết còn lại, Argentina - Đức sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Pháp - Bỉ.