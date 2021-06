Syria tuyên bố thắng Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội

Dân trí Mặc dù đã giành ngôi đầu bảng A, nhưng đội tuyển Syria vẫn đặt mục tiêu đánh bại Trung Quốc để giữ thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng A, HLV trưởng Nabil Maaloul của Syria không có mặt, thay vào đó là sự xuất hiện của trợ lý Dawood.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Dawood nói: "Đây là trận thứ 3 của chúng tôi tại đây. Như mọi khi, toàn đội sẽ tập trung cao độ và hy vọng giành được 3 điểm. Hơn nữa, mọi sự chuẩn bị trước đó của chúng tôi đều hướng đến chiến thắng.

Ngôi đầu bảng A giúp chúng tôi có thêm tinh thần chiến đấu và không coi thường trận này. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì người dân Syria, giành 3 điểm để làm hài lòng người hâm mộ. Thắng tuyển Trung Quốc là trách nhiệm của chúng tôi".

Đội tuyển Syria đã giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Trung Quốc ở lượt đi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, Syria chắc chắn kết thúc với ngôi đầu bảng A sau 7 trận toàn thắng cùng tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc đang cố gắng tranh một trong 5 tấm vé nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

"Chúng tôi đã xem các trận của Trung Quốc tại đây và có những phân tích. Tất cả thông tin đều quan trọng. So với lần gặp nhau trước, tuyển Trung Quốc đã thay đổi nhiều, nhưng chúng tôi đã nắm bắt được thông tin và sẵn sàng cho trận đấu tới", TTPlus trích chia sẻ của ông Dawood.

Tại trận lượt đi trên sân nhà, Syria giành chiến thắng 2-1 hồi tháng 11/2019. Khi đó, tuyển Trung Quốc dưới dự dẫn dắt của HLV Marcello Lippi. Chiến lược gia người Italy thất vọng về màn trình diễn của các học trò tới mức tuyên bố từ chức ngay trong buổi họp báo sau trận.

Thuyền trưởng hiện tại của tuyển Trung Quốc Li Tie cho biết: "Tôi tin tất cả cầu thủ sẵn sàng. Toàn đội tận dụng thời gian vài ngày qua để điều chỉnh và tập luyện. Các cầu thủ háo hức. Tôi nghĩ trận đấu tới sẽ tuyệt vời".

Tuyển Trung Quốc hiện đứng thứ 2 trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Việc có điểm trước Syria ở lượt trận cuối sẽ giúp đội bóng của Li Tie có thêm nhiều cơ hội để vào vòng loại cuối World Cup. Trận đấu giữa Trung Quốc gặp Syria diễn ra lúc 1h ngày 16/6 (giờ Hà Nội).

Tuyển Trung Quốc có lợi thế khi họ sớm biết kết quả một số đội cạnh tranh trong nhóm 5 đội nhì bảng tốt nhất ở bảng B (Australia vs Jordan), bảng C (Iraq vs Iran) và bảng G (Việt Nam vs UAE) để có những toan tính trong trận đấu sống còn với Syria.

Sông Lam