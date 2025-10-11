Son Heung Min lập kỷ lục vĩ đại trong ngày tuyển Hàn Quốc thảm bại

Tối qua (10/10), đội tuyển Hàn Quốc đã hứng chịu trận thua tan nát với tỷ số 0-5 trước Brazil trong trận giao hữu ngay trên sân nhà World Cup Seoul. Son Heung Min được bố trí đá chính trong trận đấu này nhưng tiền đạo của Los Angeles FC đã thi đấu mờ nhạt.

Son Heung Min lập kỷ lục khi khoác áo đội tuyển Hàn Quốc 137 lần (Ảnh: KFA).

Dù sao, người đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc cũng tạo nên kỷ lục vĩ đại. Theo đó, Son Heung Min đã trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Hàn Quốc nhiều nhất mọi thời đại với 137 trận.

Trước đó, anh chia sẻ kỷ lục này với hai huyền thoại Hong Myung Bo (HLV hiện tại của đội tuyển Hàn Quốc) và Cha Bum Kun với cùng 136 trận.

Sau 137 trận khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, Son Heung Min đã ghi 53 bàn thắng và có 24 đường kiến tạo thành bàn. Anh vẫn kém kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia của huyền thoại Cha Bum Kun 5 bàn (58 bàn). Nhiều khả năng, tiền đạo 33 tuổi sẽ vượt qua kỷ lục này khi anh vẫn thi đấu tốt và gánh vác đội tuyển Hàn Quốc.

Ở mùa giải này, Son Heung Min thi đấu cực hay khi chuyển sang Los Angeles FC ở giải Nhà nghề Mỹ. Sau 9 trận ra sân, tiền đạo người Hàn Quốc đã ghi 8 bàn và có 3 đường kiến tạo thành bàn. Trong đó, anh có chuỗi ghi bàn trong 4 trận liên tiếp với tổng cộng 7 bàn.

Son Heung Min đang dần phá kỷ lục vĩ đại của bóng đá Hàn Quốc (Ảnh: MK).

Son Heung Min ra mắt đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 12/2010 khi 18 tuổi trong trận giao hữu với Syria. Kể từ đó tới nay, anh đã cùng đội tuyển xứ Kim Chi góp mặt ở 3 kỳ World Cup (2014, 2018, 2022) và 4 kỳ Asian Cup (2011, 2015, 2019, 2023). Anh trở thành biểu tượng đương đại của bóng đá Hàn Quốc.

Theo báo giới Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá nước này (KFA) sẽ tổ chức lễ vinh danh cho Son Heung Min trước trận đấu với Paraguay vào lúc 20h ngày 14/10 tới tại sân vận động World Cup Seoul. Huyền thoại Cha Bum Kun trực tiếp có mặt để chúc mừng kỷ lục của hậu bối.