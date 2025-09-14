Son Heung Min rực sáng, tạo nên cơn sốt đỉnh điểm

Trong ngày Messi gây thất vọng khi đá hỏng phạt đền khiến Inter Miami thất bại 0-3 trước Charlotte, Son Heung Min đã có màn trình diễn chói sáng trong màu áo LAFC trong chuyến làm khách tới sân của San Jose Earthquakes vào sáng nay.

Son Heung Min ghi bàn ngay ở giây thứ 50 cho LAFC (Ảnh: Getty).

Trước thềm trận đấu này, Son Heung Min đã tạo nên cơn sốt lớn tại San Jose. Sân Levi’s với sức chứa gần 70.000 khán giả của San Jose Earthquakes không còn một chỗ trống. Thậm chí, đội chủ nhà đã liên tiếp phải mở rộng các khu vực khán đài nhằm để đáp ứng nhu cầu mua vé của khán giả.

San Jose Earthquakes đã thiết lập kỷ lục về số lượng khán giả tới sân Levi’s, vượt qua kỷ lục trước đó là 50.850 người xem tại đây.

Không phụ lòng mong đợi của khán giả Mỹ, Son Heung Min đã trải qua trận đấu tuyệt hay. Ngay ở phút thứ 1, tiền đạo này đã ghi bàn chọc thủng lưới đội chủ nhà San Jose Earthquakes sau pha dứt điểm trong vòng cấm.

Trong bối cảnh đội chủ nhà San Jose Earthquakes buộc phải dồn lên tấn công, LAFC có khá nhiều cơ hội phản công. Son Heung Min là mắt xích vô cùng quan trọng trong lối chơi này. Phút 9, cầu thủ người Hàn Quốc góp phần kéo người để Bouanga có pha đột phá đi thẳng vào vòng cấm và dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 2-0.

Tới phút 12, hàng thủ của San Jose Earthquakes lại bỏ quên Bouanga, để cầu thủ này thoải mái băng xuống dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-0.

Son Heung Min đã có bàn thắng thứ hai trong màu áo LAFC (Ảnh: Getty).

Hy vọng nhen nhóm cho San Jose Earthquakes khi ở phút 18, Preston Judd đã tận dụng sai lầm của hàng thủ LAFA để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Trong suốt hiệp 2, đội chủ nhà miệt mài tấn công nhưng cũng không thể vượt qua hàng thủ của LAFA. Phút 80, Son Heung Min được rút ra nghỉ. Đa số khán giả trên sân Levi’s cũng đứng lên đi về. Họ đã lỡ cơ hội chứng kiến hai bàn thắng nữa. Phút 87, Bouanga hoàn tất cú hat-trick sau pha đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Palencia.

Tới phút 90, chính Palencia đá phản lưới nhà giúp San Jose Earthquakes rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Đó cũng là tỷ số cuối cùng trong trận đấu này.

Với chiến thắng trước San Jose Earthquakes, LAFC đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng miền Tây ở giải MLS với 44 điểm sau 27 trận. Họ đang có cơ hội lớn giành vé tham dự vòng play-off đua vô địch.