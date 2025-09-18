Son Heung Min lần đầu lập hat-trick ở Mỹ, tạo cơn sốt lớn

Dù phải làm khách đến sân Real Salt Lake, Son Heung Min đã chứng tỏ đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu thế giới. Ngay phút thứ 3, anh đã mở tỷ số cho LAFC bằng một pha bứt tốc và dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên, 13 phút sau, anh mới thực sự khiến tất cả phải ngỡ ngàng với siêu phẩm.

Son Heung Min tỏa sáng giúp LAFC giành trọn 3 điểm (Ảnh: Getty).

Từ ngoài vòng cấm, Son tung cú cứa lòng chân phải hoàn hảo, đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành. Pha lập công tuyệt đẹp này đã làm nổ tung cầu trường và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt từ cổ động viên hai đội.

Phong độ chói sáng của Son Heung Min được anh duy trì sang đến hiệp hai. Phút 82, tiền đạo người Hàn Quốc đã hoàn tất cú hat trick sau một pha phản công mẫu mực. Bàn thắng này không chỉ ấn định chiến thắng cho LAFC mà còn cho thấy hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của Son Heung Min, với 5 bàn thắng trong 4 trận gần nhất (tính cả đội tuyển quốc gia).

Hiệu suất thi đấu của Son Heung Min trong trận đấu này là vô cùng ấn tượng. Theo Sofascore, anh được chấm 9,6 điểm, số điểm cao nhất trận. Trong 86 phút trên sân, tiền đạo người Hàn Quốc đã thể hiện sự nguy hiểm tột độ với 6 cú dứt điểm (4 trúng đích), cùng tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 89%.

Phong độ chói sáng đã giúp Son Heung Min chứng tỏ đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của anh trên đất Mỹ. Sức hút từ tiền đạo người Hàn Quốc rất lớn. Ở vòng đấu trước, CLB San Jose Earthquakes đã phải rời địa điểm thi đấu gặp LAFC từ sân PayPal với sức chứa 18.000 sang sân Levi's với 68.500 chỗ ngồi để đáp ứng nhu cầu đến từ người hâm mộ.

Son Heung Min cùng đồng đội ăn mừng khi hoàn tất cú hat trick (Ảnh: Getty).

LAFC đã thành công lớn với thương vụ Son Heung Min. Ngôi sao Hàn Quốc không chỉ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vô địch MLS, mà còn trở thành một "thỏi nam châm" thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông ở Mỹ. Anh đang chứng minh mình là một trong những bản hợp đồng giá trị nhất lịch sử giải đấu.