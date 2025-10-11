Son Heung Min mờ nhạt, tuyển Hàn Quốc thua đậm Brazil 0-5

"Thất bại 0-5 của thầy trò HLV Hong Myung Bo trước "Vũ điệu Samba" của Brazil là một sự sỉ nhục đối với Hàn Quốc", tờ Donga giật tít đầy cay đắng sau trận thua 0-5 ngay trên sân nhà World Cup Seoul của tuyển Hàn Quốc trước tuyển Brazil, mặc dù đây chỉ là trận đấu có tính chất giao hữu.

Từng để thua tuyển Brazil với tỷ số 1-4 ở vòng 1/8 tại World Cup 2022, đội tuyển Hàn Quốc kỳ vọng sẽ có màn phục hận khi gặp lại đối thủ sau 3 năm. Thế nhưng đội bóng xứ sở Kim chi tỏ ra bế tắc trong suốt cả trận đấu, khi chỉ có một pha dứt điểm yếu ớt của Kim Jin Gyu ở phút 76.

Tuyển Hàn Quốc liên tiếp để thủng lưới trước Brazil trong trận giao hữu tối 10/10 (Ảnh: Sport Chosun).

Ngược lại tuyển Brazil chơi áp đảo và cho thấy sự hiệu quả vượt trội trong khâu ghi bàn. Phút thứ 13, Estevao mở tỷ số bằng pha đệm bóng chuẩn xác từ đường chuyền của tiền vệ Bruno Guimaraes. Đến phút 41, Casemiro nhả bóng cho Rodrygo trong vòng cấm, trước khi tiền đạo 24 tuổi cứa lòng về góc xa ghi bàn.

Đầu hiệp 2, trung vệ Kim Min Jae ngoặt bóng không tốt trong vòng cấm, để Estevao cướp được bóng và cứa lòng về góc xa vào lưới. Sau đó đến lượt Rodrygo lập cú đúp từ đường chuyền dọn cỗ của Vinicius. Đến phút 77, Vinicius ấn định thắng lợi 5-0 trong thế đối mặt thủ môn Jo Hyeon Woo.

Trận thua này đánh dấu lần đầu tiên sau 9 năm, tuyển Hàn Quốc để thua với cách biệt 5 bàn trở lên, kể từ trận thua 1-6 trước Tây Ban Nha vào tháng 6/2016. Đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm, Hàn Quốc không ghi được bàn thắng trước người hâm mộ quê nhà, kể từ trận đấu trên sân Daegu năm 2001 với tuyển Pháp.

Son Heung Min lập kỷ lục ra sân cho đội tuyển Hàn Quốc nhiều nhất trong lịch sử (Ảnh: Newsis).

Đáng chú ý, Son Heung Min có ngày thi đấu mờ nhạt nhưng đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Hàn Quốc nhiều nhất (137 trận). Trước đó, HLV trưởng Hong Myung Bo chính là người từng giữ kỷ lục này trong nhiều năm (136 trận).

"Tôi đã đạt được một thành tích đáng tự hào, nhưng nỗi thất vọng về kết quả này lớn hơn niềm vui. Nhưng tôi không thể cứ buồn mãi được", Son Heung Min chia sẻ sau trận thua của đội nhà.