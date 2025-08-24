Son Heung Min ghi bàn sút phạt đẳng cấp sau khi phá kỷ lục của Messi

Siêu phẩm sút phạt của Son Heung Min trong màu áo LAFC

Trong trận đấu ở vòng 27 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) vào sáng 24/8, Los Angeles FC (LAFC) có chuyến làm khách tới sân của FC Dallas. Khi trận đấu mới diễn ra 6 phút, ngôi sao người kỳ vọng là Son Heung Min đã khiến khán giả trên sân Toyota Stadium nức lòng.

LAFC được hưởng quả đá phạt từ cự ly chừng 25m. Son Heung Min đã thực hiện cú sút tuyệt đẹp. Bóng vòng qua hàng rào và bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Michael Collodi bên phía FC Dallas.

Son Heung Min gây ấn tượng mạnh trong màu áo LAFC (Ảnh: Reuters).

Đây là bàn thắng đầu tiên của Son Heung Min trong màu áo LAFC. Trước đó, cầu thủ này đều đặt dấu ấn trong các trận đấu với Chicago Fire (mang về quả phạt đền) hay New England Revolution (kiến tạo).

Trong sự nghiệp, Son Heung Min mới có một lần sút phạt thành bàn khi chọc thủng lưới Watford ở giải Ngoại hạng Anh vào năm 2021.

Ở trận đấu với FC Dallas, tiền đạo người Hàn Quốc là điểm sáng của LAFC khi chạm bóng 67 lần và tạo ra 7 cơ hội ghi bàn. Anh được chuyên trang thống kê Sofascore chấm điểm cao nhất trên sân với 8,7 điểm.

Đáng tiếc, Son Heung Min không thể giúp LAFC giành chiến thắng trước FC Dallas. Đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 13 do công của Farrington. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Kể từ khi sang Mỹ với mức giá kỷ lục của giải đấu (26 triệu USD), Son Heung Min đã tạo nên cơn sốt rất lớn. Chưa đầy hai tuần sau khi ký hợp đồng với CLB LAFC, siêu sao người Hàn Quốc, Son Heung Min đã lập tức tạo nên một thành tích phi thường khi áo đấu của anh đã "cháy hàng" trên toàn thế giới.

Son Heung Min đang tạo ra cơn sốt lớn ở Mỹ (Ảnh: Getty).

Doanh số áo đấu của Son Heung Min đã vượt qua cả những biểu tượng toàn cầu như Lionel Messi, LeBron James hay Stephen Curry, chứng tỏ sức hút và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của cầu thủ người Hàn Quốc tại thị trường Mỹ.

Sức hút của Son Heung Min không chỉ dừng lại ở kỷ lục doanh số áo đấu, mà còn tạo ra một "cơn bão" trên thị trường vé. Theo thông tin từ Korea Times, giá vé các trận đấu của CLB LAFC đã tăng vọt kể từ khi ngôi sao người Hàn Quốc gia nhập.

Cụ thể, giá vé cho trận đấu giữa LAFC và San Diego FC vào ngày 1/9 đã tăng đột biến, từ mức khoảng 300 USD lên tới 1.500 USD. Điều này cho thấy sự cuồng nhiệt và mong muốn được tận mắt chứng kiến Son Heung Min thi đấu của người hâm mộ tại Mỹ.