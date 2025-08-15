Son Heung Min vượt qua kỷ lục của Messi chỉ trong vài ngày

Chưa đầy hai tuần sau khi ký hợp đồng với CLB LAFC, siêu sao người Hàn Quốc, Son Heung Min đã lập tức tạo nên một thành tích phi thường khi áo đấu của anh đã "cháy hàng" trên toàn thế giới.

Son Heung Min nhận chiếc áo số 7 quen thuộc khi đến LAFC (Ảnh: Getty).

Doanh số áo đấu của Son Heung Min đã vượt qua cả những biểu tượng toàn cầu như Lionel Messi, LeBron James hay Stephen Curry, chứng tỏ sức hút và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của cầu thủ người Hàn Quốc tại thị trường Mỹ. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự cuồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho Son Heung Min ngay từ những ngày đầu anh đặt chân đến giải đấu MLS.

Thống kê này được đồng chủ tịch kiêm CEO CLB Los Angeles (LAFC) John Thorrington tiết lộ, dựa trên dữ liệu bán hàng trong thời gian thực, kể từ lúc Son chính thức gia nhập CLB.

"Đây là tuần thứ hai liên tiếp chúng tôi không chỉ nói về chiếc áo bóng đá bán chạy nhất MLS, mà là áo đấu của bất kỳ vận động viên nào trên thế giới. Từ ngày Son ký hợp đồng đến nay, không ai bán nhiều áo hơn cậu ấy", ông Thorrington khẳng định.

Sức hút của Son Heung Min không chỉ dừng lại ở kỷ lục doanh số áo đấu, mà còn tạo ra một "cơn bão" trên thị trường vé. Theo thông tin từ Korea Times, giá vé các trận đấu của CLB LAFC đã tăng vọt kể từ khi ngôi sao người Hàn Quốc gia nhập.

Cụ thể, giá vé cho trận đấu giữa LAFC và San Diego FC vào ngày 1/9 đã tăng đột biến, từ mức khoảng 300 USD lên tới 1.500 USD. Điều này cho thấy sự cuồng nhiệt và mong muốn được tận mắt chứng kiến Son Heung Min thi đấu của người hâm mộ tại Mỹ.

Ở tuổi 32, Son Heung Min đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Ngôi sao người Hàn Quốc, người đã 7 lần giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất châu Á", từng là mục tiêu săn đón của nhiều "ông lớn" như Real Madrid hay Man City. Dù vậy, tình yêu dành cho Tottenham đã khiến anh từ chối những lời mời hấp dẫn.

Cầu thủ người Hàn Quốc có nhiều đóng góp cho danh hiệu Europa League 2024-25 của Tottenham trước khi chuyển đến LAFC (Ảnh: Getty).

Kết thúc hành trình 10 năm đầy vinh quang tại Tottenham với chức vô địch Europa League, Son Heung Min giờ đây chính thức đặt chân đến LAFC. Anh mang theo không chỉ tài năng xuất chúng mà còn cả một di sản lớn, hứa hẹn sẽ làm bùng nổ giải đấu MLS.