Vượt qua Ronaldo, Son Heung Min giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á được quyết định bởi 64 nhà báo toàn cầu. Danh hiệu uy tín này do Titan Sports tổ chức, với kết quả được bình chọn bởi hội đồng gồm 64 nhà báo (trong đó có 42 đại diện Liên đoàn AFC và 22 khách mời quốc tế).

Son Heung Min cùng Tottenham Hospur vô địch Europa League mùa giải 2024-25 (Ảnh: Getty).

Các nhà báo đánh giá dựa trên màn trình diễn của các cầu thủ trong giai đoạn từ ngày 16/8/2024 đến 16/7/2025. Để đảm bảo tính công bằng, giải thưởng áp dụng quy tắc tính điểm rõ ràng: 6 điểm cho phiếu hạng nhất, 4 điểm cho hạng nhì, và giảm dần.

Đáng chú ý, nếu hai cầu thủ có số điểm tổng bằng nhau, tiêu chí phân định sẽ dựa trên số lượng phiếu bầu hạng nhất mà họ nhận được, trước khi xem xét đến các phiếu hạng nhì và các thứ hạng thấp hơn.

Với 146 điểm từ các chuyên gia, Son Heung Min được vinh danh ở giải thưởng do báo Trung Quốc Titan Sports tổ chức thường niên. Đây là lần thứ 10, Son Heung Min giành giải, sau các năm 2014, 2015 và giai đoạn từ 2017 đến 2023.

Ngôi sao người Hàn Quốc đã vượt qua chính người đồng hương đang khoác áo Paris Saint Germain là Lee Kang In (105 điểm). Trong khi đó, siêu sao Ronaldo của Al Nassr (91 điểm) đành chấp nhận vị trí thứ ba.

Kể từ ngày Cristiano Ronaldo khoác áo Al Nassr vào tháng 1/2023, anh vẫn chưa một lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Trong ba năm qua, vị trí của anh trong các cuộc bầu chọn là hạng ba năm 2023 và hạng tư ở năm sau đó.

Ở cuộc bầu chọn năm nay, siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục đứng thứ ba với 8,89% phiếu bầu, bất chấp việc anh đã ghi tới 25 bàn ở Saudi Pro League mùa giải trước.

Dù đã bước sang tuổi 40, CR7 vẫn duy trì phong độ ấn tượng và là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển quốc gia, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu để giành chức vô địch Nations League hồi tháng 6.

Trong khi đó, với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á lần thứ 10, Son Heung Min đã củng cố vững chắc vị thế huyền thoại của châu Á, trở thành cầu thủ duy nhất đạt được thành tích phi thường này.

Son Heung Min có 3 năm liên tiếp vượt mặt Ronaldo để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á (Ảnh: Getty).

Ngôi sao 33 tuổi đã khép lại hành trình 10 năm cùng Tottenham bằng danh hiệu Europa League đầu tiên trong sự nghiệp CLB, trước khi chuyển sang Los Angeles FC (Mỹ).

Son Heung Min giành được 14,26% phiếu bầu, ghi 10 bàn sau 46 trận ở mùa cuối cùng khoác áo "Gà trống", đồng thời góp công lớn giúp đội tuyển Hàn Quốc giành vé dự kỳ World Cup thứ 11 liên tiếp tại Bắc Mỹ vào năm sau.