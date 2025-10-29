Son Heung Min tạo ra cơn sốt lớn, nhận lương cao hơn cả Messi

Son Heung Min gia nhập Los Angeles FC (LAFC) vào tháng 8. Ngay lập tức, anh đã tạo nên hiệu ứng rất lớn nhờ phong độ ấn tượng. Kể từ trận ra mắt gặp Chicago vào ngày 10/8, Son Heung Min đã ghi 9 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo thành bàn sau 10 trận cho LAFC.

Son Heung Min cho thấy tầm ảnh hưởng lớn kể từ khi gia nhập MLS (Ảnh: Getty).

Nhờ đó, LAFC vươn lên vị trí thứ ba bảng xếp hạng miền Tây MLS và giành quyền tham dự vòng play-off vô địch. Son Heung Min đã tạo ra cơn sốt lớn chưa từng thấy trong lịch sử MLS. Áo đấu của tiền đạo người Hàn Quốc trở thành sản phẩm bán chạy nhất thế giới, vượt qua cả những tên tuổi lớn đang thi đấu ở Mỹ như Lionel Messi (bóng đá), LeBron James và Stephen Curry (bóng rổ).

Đáng chú ý, Los Angeles là nơi người Hàn Quốc sinh sống nhiều nhất ở nước ngoài. Do đó, hiệu ứng Son Heung Min ngày càng lớn. Các doanh nghiệp địa phương ghi nhận doanh số bán sản phẩm Hàn Quốc tăng vọt. Trong khi đó, những trẻ em ở thành phố này cũng rất yêu mến tân binh của LAFC.

Với phong độ ấn tượng, Son Heung Min đã nằm trong top 3 đề cử ở giải “Tân binh của năm” tại MLS, cạnh tranh với Anders Dreyer (San Diego) và Philip Sinkeler (Chicago).

Giới chuyên môn đánh giá, Son Heung Min đang cùng với những tên tuổi lớn như Messi hay Thomas Muller định nghĩa lại bóng đá Mỹ.

Đáng chú ý, theo tiết lộ của GiveMeSport, tiền đạo người Hàn Quốc đã vượt qua Messi để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất MLS với 9,5 triệu bảng mỗi năm. Con số này của Messi chỉ là 8,8 triệu bảng/năm. Cả hai cầu thủ này đều phá vỡ kỷ lục về mức lương của MLS.

Son Heung Min vượt qua Messi về doanh thu bán áo đấu. Cầu thủ người Hàn Quốc cũng dẫn đầu về mức lương ở MLS (Ảnh: Getty).

Người xếp thứ ba trong danh sách này là Sergio Busquets (Inter Miami) với 6,2 triệu bảng mỗi năm. Trong khi đó, cựu cầu thủ khác của Barcelona là Jordi Alba chỉ xếp thứ 6 giải đấu về mức lương.

Sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu thế giới như Messi, Son Heung Min, với mức lương “khủng” cho thấy MLS đang phát triển mạnh mẽ, dần trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn. Mức lương của các cầu thủ có thể sánh ngang với châu Âu và thậm chí cả Saudi Arabia.