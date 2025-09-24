Sinner và Alcaraz hướng đến chức vô địch các giải đấu ở châu Á

China Open 2025 diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 25/9 đến 1/10. Tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner là hạt giống số một của giải đấu và đối thủ lớn nhất của anh là ngôi sao người Đức, hạt giống số hai Alexander Zverev.

Sinner muốn vô địch China Open 2025 sau khi thua Alcaraz ở chung kết US Open 2025 (Ảnh: ATP).

Giải đấu ở Trung Quốc còn có sự hiện diện của các ngôi sao như Alex De Minaur, Mensik, Rublev, Medvedev cùng tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien.

Theo dự đoán, Sinner và Zverev nhiều khả năng sẽ gặp nhau ở trận chung kết trong mơ tại Bắc Kinh. Ngôi sao người Italy quyết tâm lên ngôi vô địch ở giải đấu mà năm ngoái anh thua Carlos Alcaraz ở chung kết.

Japan Open 2025 diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 24/9 đến 30/9 quy tụ 32 tay vợt. Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz sẽ mở màn với trận so tài với tay vợt số 41 thế giới Sebastian Baez.

Alcaraz hẹn đối đầu Taylor Fritz ở chung kết Japan Open 2025 (Ảnh: ATP).

Nếu thi đấu thuận lợi, Alcaraz có thể gặp Frances Tiafoe ở tứ kết và Casper Ruud/Denis Shapovalov tại bán kết. Ở nhánh bên kia, Taylor Fritz phải vượt qua Gabriel Diallo, Tomas Machac, Holger Rune hay Ugo Humbert trên đường vào chung kết.

Người hâm mộ Nhật Bản chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa Carlos Alcaraz và Taylor Fritz. Ở Laver Cup 2025 tại Đức cách đây vài ngày, tay vợt người Mỹ giành chiến thắng trước Alcaraz và góp phần giúp đội tuyển thế giới lên ngôi vô địch.