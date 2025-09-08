Jannik Sinner thừa nhận Carlos Alcaraz "giỏi hơn"

Carlos Alcaraz đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 trước Jannik Sinner để mang về danh hiệu thứ hai tại Flushing Meadows và Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng trở thành người thứ ba trong Kỷ nguyên Mở giành nhiều hơn một danh hiệu đơn US Open trước tuổi 23, sánh ngang với các huyền thoại John McEnroe và Pete Sampras.

Tuy nhiên, đây cũng là một năm đáng nhớ đối với Sinner, khi anh bảo vệ thành công danh hiệu Australian Open và lần đầu tiên đăng quang tại Wimbledon. Phát biểu trong lễ trao giải, tay vợt người Ý không ngần ngại chúc mừng đối thủ. Sinner nói: "Trước hết, tôi muốn bắt đầu với Carlos và đội của anh. Các bạn đang làm rất tuyệt vời. Xin chúc mừng, tôi biết màn trình diễn hôm nay của các bạn là cả một quá trình nỗ lực, khi mà anh ấy chơi tốt hơn tôi. Vậy nên, xin chúc mừng, hãy tận hưởng nhé. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời".

Sinner và Alcaraz nhận giải thưởng tại US Open 2025 (Ảnh: Getty).

Sinner cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ của mình: "Và tất nhiên, cả đội của tôi nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi, đã hiểu tôi, đã làm việc chăm chỉ. Tất cả chúng ta đều biết mình đã nỗ lực như thế nào để có mặt ở đây, trên sân khấu này. Đây là một mùa giải đáng kinh ngạc, chúng ta đã trải qua rất nhiều sân khấu và trận đấu lớn trong suốt mùa giải".

Anh kết luận: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ khoảnh khắc này với mọi người, với gia đình tôi, nơi có tất cả những người tôi yêu thương, bạn bè tôi. Hôm nay tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi không thể làm gì hơn được nữa. Vì vậy, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn".

Thất bại này khiến Sinner tụt xuống vị trí số 2 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, nhường lại ngôi đầu cho Alcaraz. Chuỗi 27 trận thắng liên tiếp trên sân cứng tại Grand Slam của Sinner cũng chấm dứt, khi trận chung kết lớn thứ ba giữa hai tay vợt này một lần nữa nghiêng về Alcaraz. Cặp đôi này đã đối đầu ở ba trong bốn trận chung kết Grand Slam năm nay, với Alcaraz giành chiến thắng tại Roland Garros và US Open.

Thành tích đối đầu hiện là 10-5 nghiêng về Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hướng tới Laver Cup vào cuối tháng này. Giải đấu sẽ chứng kiến Đội tuyển châu Âu đối đầu với Đội tuyển thế giới tại San Francisco (Mỹ). Alcaraz sẽ đại diện cho Đội tuyển châu Âu cùng với Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik và Flavio Cobolli, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Bjorn Borg.

Sinner đã không thể ngăn cản Alcaraz trong trận chung kết US Open (Ảnh: Getty).

Đội tuyển thế giới, do Andre Agassi dẫn dắt, sẽ bao gồm Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Reilly Opelka, Alex Michelsen và Francisco Cerundolo. Đội tuyển châu Âu, với Alcaraz, Ruud, Zverev và Cobolli, đã giành chiến thắng 13-11 trong cuộc thi mùa giải trước tại Berlin. Laver Cup sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 21/9.

Huyền thoại quần vợt Rod Laver cũng đã có mặt để chúc mừng nhà vô địch US Open. Trên mạng xã hội, Laver viết: "Xin chúc mừng nhà vô địch US Open, Carlos Alcaraz, người không bị hạ gục trong cuộc đối đầu hấp dẫn với Sinner hôm nay. Giành chiến thắng tại các giải đấu lớn - ai có thể ngăn cản hai người này? Điểm dừng chân tiếp theo là Laver Cup. Tôi rất mong chờ".