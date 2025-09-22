Fritz đánh bại Alcaraz, Zverev giúp Đội thế giới vô địch Laver Cup

Taylor Fritz đã trở thành người hùng của Đội tuyển thế giới tại Laver Cup, anh mang về chức vô địch thứ ba trong bốn năm cho đội nhà sau chiến thắng kịch tính 15-9 trước Đội tuyển Châu Âu. Tay vợt người Mỹ đã thể hiện phong độ đỉnh cao, đánh bại Carlos Alcaraz vào hôm qua (21/9) và tiếp tục hạ gục Alexander Zverev với tỷ số 6-3, 7-6(4) vào sáng nay (22/9), qua đó đóng góp 5 điểm quan trọng trong hành trình giành chiến thắng chung cuộc.

"Chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ. Chắc chắn chúng tôi sẽ khui sâm panh trong phòng thay đồ trong vài phút nữa", Fritz hồ hởi chia sẻ trước lễ trao cúp.

Taylor Fritz cùng Đội tuyển thế giới vô địch Laver Cup (Ảnh: Getty).

Fritz đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu với Zverev, liên tục gây áp lực bằng những pha bóng tấn công dồn dập. Anh bẻ giao bóng của Zverev ở tỷ số 4-3 trong set thứ hai, và dù Zverev có những nỗ lực cuối cùng, Fritz vẫn giữ vững phong độ để giành chiến thắng.

Chiến thắng này cũng đánh dấu màn ra mắt thành công của đội trưởng mới Andre Agassi. Huyền thoại người Mỹ đã truyền lửa cho đội nhà, và Fritz không giấu được sự phấn khích: "Chỉ cần nhìn thấy những chàng trai trên băng ghế dự bị phấn khích, nhìn thấy một huyền thoại của môn thể thao này như Andre nhảy ra khỏi ghế và cổ vũ cho tôi, khiến tôi không thể không phấn khích và cống hiến hết mình".

Trong trận mở màn của ngày thi đấu cuối cùng tại Laver Cup, Alcaraz và Casper Ruud đã mang về chiến thắng rất cần thiết cho Đội tuyển châu Âu, rút ngắn khoảng cách xuống còn 9-6 sau khi Đội tuyển thế giới dẫn trước 9-3 vào hôm qua. Cặp đôi này đã lội ngược dòng từ 1-4 trong loạt tie-break set đầu tiên để giành chiến thắng 7-6(4), 6-1 trước Alex Michelsen và Reilly Opelka.

"Chúng tôi đã thực sự mạnh mẽ, thực sự vững vàng. Chúng tôi đã làm những gì cần làm và tôi nghĩ rằng điều đó khá hiệu quả", Alcaraz nói về sự kiên nhẫn của họ. Anh cũng gây ấn tượng với cú vô lê khó tin ở giữa set hai, khiến Michelsen bất ngờ.

Tuy nhiên, Alex de Minaur đã đưa Đội tuyển thế giới đến gần chức vô địch sau khi đánh bại Jakub Mensik với tỷ số 6-3, 6-4. Tay vợt người Australia đã cứu được cả 5 break-point, giúp đội nhà dẫn trước 12-6. "Tôi đã quá quen với việc chống lại những break-point khi giao bóng. Tôi làm điều đó để kiếm sống", De Minaur hài hước nói.

Sau chiến thắng trận đánh đôi mở màn ngày thi đấu, Alcaraz tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu bắt buộc phải thắng trước Francisco Cerundolo, anh hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng áp đảo đối thủ với tỷ số 6-2, 6-1. Chiến thắng này giúp Đội tuyển châu Âu rút ngắn khoảng cách xuống còn 12-9 và mở ra hy vọng có thể lội ngược dòng giành ngôi vô địch.

Vì vậy, trận đấu giữa Fritz và Zverev trở thành cuộc chiến quyết định. Phong độ xuất sắc của Fritz đã giúp Đội tuyển thế giới giành chiến thắng chung cuộc, mang về chiếc cúp Laver Cup danh giá.