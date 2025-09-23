Federer đánh giá Alcaraz được ưu ái ở Laver Cup 2025

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/9, huyền thoại Roger Federer thừa nhận Ban tổ chức Laver Cup 2025 đã chọn mặt sân có phần thiên vị hơn cho Carlos Alcaraz.

Cựu tay vợt người Thụy Sĩ đánh giá mặt sân được sử dụng tại Laver Cup 2025 khiến bóng có tốc độ nảy khá chậm so với những mặt sân trong nhà khác. Điều đó sẽ tạo lợi thế hơn cho những tay vợt mạnh hơn như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner.

Alcaraz chơi không thành công ở Laver Cup 2025 (Ảnh: Reuters).

Mặc dù vậy, Carlos Alcaraz thi đấu không thành công tại Laver Cup 2025, khi anh thua Taylor Fritz sau hai set ngày 21/9. Taylor Fritz cũng tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Alexander Zverev 6-3, 7-6, mang về 5 điểm quan trọng giúp đội tuyển thế giới thắng đội tuyển châu Âu 15-9 và lên ngôi vô địch.

Ở nội dung đánh đôi ngày 23/9, Alcaraz và Casper Ruud giành chiến thắng 7-6, 6-1 trước Alex Michelsen và Reilly Opelka. Tuy vậy, kết quả này không thể giúp đội tuyển châu Âu lật ngược thế cờ tại Laver Cup 2025.

Theo bảng xếp hạng ATP được công bố ngày 22/9, Carlos Alcaraz (11.540 điểm) tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới trong tuần thứ 39. Ngôi sao người Tây ban Nha chuẩn bị vượt qua số tuần giữ ngôi số một thế giới của Ilie Nastase (40 tuần), Andy Murray (41 tuần) và Gustavo Kuerten (43 tuần).

Các vị trí tiếp theo của nhóm đầu ATP gồm có Jannik Sinner (Italy, 10.780 điểm), Alexander Zverev (Đức, 5.930 điểm), Novak Djokovic (Serbia, 4.830 điểm) và Taylor Fritz (4.675 điểm).