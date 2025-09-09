Alcaraz, Sinner thống trị Grand Slam: Chênh lệch đẳng cấp ngày càng lớn

Carlos Alcaraz đã đánh bại Janik Sinner ở chung kết US Open vừa qua để có được danh hiệu Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp và vươn lên vị trí số một thế giới. Thất bại không phải điều quá kinh khủng với Sinner khi anh kết thúc mùa giải Grand Slam năm nay với hai danh hiệu (Australian Open, Wimbledon). Trên thực tế, khoảng cách giữa Alcaraz và Sinner với phần còn lại của quần vợt nam thế giới ngày càng lớn khi 3 trận chung kết Grand Slam gần nhất đều có sự góp mặt của hai người.

Alcaraz và Sinner, mỗi người giành được 4 Grand Slam trong 2 năm gần nhất (Ảnh: Getty).

Nhìn xa hơn, Sinner và Alcaraz đã chia nhau 8 Grand Slam gần nhất, một con số đáng kinh ngạc. Đối với người hâm mộ thông thường, một trận chung kết gần như chắc chắn giữa hai tay vợt này là điều chấp nhận được. Tuy nhiên, những người theo dõi quần vợt sát sao lại mong muốn có nhiều bất ngờ và đột phá hơn ở giai đoạn đỉnh cao của môn thể thao này.

Sự vượt trội của họ thể hiện rõ qua việc Sinner và Alcaraz chỉ thua hai set và mất giao bóng sáu lần trong hành trình đến chung kết. Alcaraz đã bẻ giao bóng của Sinner năm lần trong trận chung kết, nhiều hơn tổng số lần mà sáu đối thủ trước đó của Sinner làm được. Kể từ Australian Open hồi tháng 1, khi Novak Djokovic đánh bại Alcaraz ở tứ kết, mới chỉ có một tay vợt khác khiến Sinner hay Alcaraz phải thi đấu năm set. Đó là Fabio Fognini, tay vợt 38 tuổi người Ý đã khiến Alcaraz thi đấu 5 set tại Wimbledon (Alcaraz thắng 6-1 ở set 5).

Đối thủ mạnh nhất của Sinner và Alcaraz trên danh nghĩa là Novak Djokovic, người đã lọt vào bán kết của cả bốn giải Grand Slam năm nay. Tuy nhiên, sau khi thua Alcaraz tại bán kết US Open, và trước đó là Sinner tại Roland Garros và Wimbledon, Djokovic đã chính thức tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tranh danh hiệu Grand Slam với hai tay vợt trẻ.

"Sẽ rất khó khăn cho tôi trong tương lai để vượt qua rào cản của Sinner, Alcaraz, trong loạt trận 5 set tại các giải Grand Slam. Tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn để thắng trong trận đấu 3 set, nhưng thắng trong trận đấu 5 set thì rất khó", Djokovic chia sẻ.

Djokovic đã vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong năm nay nhưng không thể vào chung kết (Ảnh: Getty).

Tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev cũng thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp. Khi được hỏi về cảm giác khi biết Sinner và Alcaraz sẽ tham dự vòng đấu loại trực tiếp Grand Slam, Zverev nói: "Thật tệ, thật kinh khủng". Đó là lời nói đùa nhưng cũng không phải đùa. Kể từ khi lọt vào chung kết Australian Open (nơi Sinner đánh bại anh), Zverev chỉ thắng 6 trận tại 3 giải Grand Slam còn lại trong năm.

Các tay vợt khác như Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz và Felix Auger-Aliassime đã lọt vào bán kết các giải Grand Slam năm nay, nhưng không ai thực sự tiến gần đến trận chung kết. Mặc dù Auger-Aliassime đã có một chuỗi trận ấn tượng gần đây, nhưng điều đó không đảm bảo một bước đệm cho thành công bền vững. Quần vợt nam tại Grand Slam có những câu chuyện thú vị trong 10 ngày đầu tiên, nhưng đến giai đoạn quyết định, đang chỉ có hai tay vợt thực sự đáng chú ý.

Sau khi thua trận chung kết US Open, Sinner thừa nhận lối chơi thường ngày của anh đủ tốt để đánh bại mọi đối thủ, nhưng lại gặp vấn đề khi đối đầu với Alcaraz. Anh cần phải sử dụng sự đa dạng, hoàn hảo và ngay lập tức khi đối mặt với Alcaraz. Sinner nói về việc thử nghiệm nhiều phương án khác nhau, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc thua một vài trận đấu.

Alcaraz cũng cho biết sau khi thua Sinner ở trận chung kết Wimbledon, anh đã trải qua hai tuần tập luyện tập trung vào "những điều cụ thể tôi muốn cải thiện nếu muốn đánh bại Jannik". Cả hai cách tiếp cận này đều không đề cập đến một chuyến du đấu có tính cạnh tranh cao, mà tập trung vào việc nâng tầm bản thân để đối phó với đối thủ trực tiếp.

Tần suất họ gặp nhau trong trận chung kết dường như khiến một số trận thua trở nên bớt đau lòng hơn đối với cả Sinner và Alcaraz, và người hâm mộ của họ cũng vậy khi biết rằng cả hai sẽ sớm có cơ hội trả thù cho trận thua.

Tại 3 giải Grand Slam gần nhất, Sinner và Alcaraz đều thi đấu với nhau (Ảnh: Getty)

Sự thống trị lâu dài và bền vững hơn của Roger Federer và Rafael Nadal là một điểm tương phản. Hai người đã chia sẻ 11 danh hiệu Grand Slam liên tiếp từ Roland Garros 2005 đến US Open 2007. Tính đến US Open 2009, họ đã chia sẻ 17 trong số 18 danh hiệu. Có lẽ, chẳng ai quan tâm đến việc họ chỉ thua một set trên đường đến trận chung kết Wimbledon 2008, khi bản thân trận chung kết đã rất hay.

Trận chung kết của Federer và Nadal vẫn mang tính thời đại vì sức mạnh cảm xúc mà họ tạo ra trong lòng mọi người, và sự tò mò liệu Federer có giành được chiến thắng "sân khách" tại Roland Garros hay Nadal sẽ làm được điều đó tại Wimbledon hay không.

Djokovic cuối cùng nổi lên như một tay vợt thứ ba, điều này làm phong phú thêm động lực và tạo ra ba cuộc cạnh tranh ở những nơi trước đây chỉ có một. Một tay vợt thứ ba cho Alcaraz và Sinner sẽ tạo nên một cú hích lớn cho quần vợt nam. Dẫu vậy, dường như đang không có một đối thủ nào đủ sức gây đột phá rõ rệt ở độ tuổi đôi mươi, như khi Djokovic bắt đầu gây áp lực lên Federer và Nadal. Kỳ vọng của hiện tại đang đặt vào một ngôi sao trẻ đang lên, như Joao Fonseca, người mới chỉ 19 tuổi và vẫn trong quá trình tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Huấn luyện viên Juan Carlos Ferrero của Alcaraz, cựu tay vợt số 1 thế giới từng chơi trong thời kỳ Federer-Nadal và đầu kỷ nguyên Big Three, cho biết: "Nếu chúng tôi có nhiều tay vợt chiến đấu cho các danh hiệu lớn hơn, tôi nghĩ đối với mọi người, điều đó sẽ còn mang tính giải trí hơn nữa. Với chúng tôi, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn, vì chúng tôi phải kết hợp các giải đấu. Tuy nhiên, chúng tôi luôn chào đón những tay vợt vươn lên và chơi ở đẳng cấp cao. Tôi nghĩ mọi người sẽ làm được. Tôi nghĩ mọi người sẽ học hỏi được từ những trận đấu như thế này. Họ biết trình độ của mình đang ở đâu và mình cần phải tiến xa đến đâu”.

Joao Fonseca đang được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn của Alcaraz và Sinner (Ảnh: Getty).

Một môn thể thao nói chung không nên quá khó đoán, nhưng cũng không nên quá dễ đoán. Kỷ nguyên Big Four, khi Andy Murray gần như luôn vào bán kết hoặc chung kết cùng một trong ba người kia, gần như là hoàn hảo. Cũng những tay vợt đó đã vào đến chung kết các giải major, nhưng người ta vẫn háo hức chờ đợi diễn biến tiếp theo. Một tay vợt thống trị sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán; cũng như một chuỗi những người từng vô địch.

Quần vợt nam hiện tại nằm giữa sự khó đoán và dễ đoán. Điều này không có nghĩa hạ thấp thành tích của các tay vợt khác, nhiều người đã làm được những điều tuyệt vời so với kỳ vọng của họ trong năm nay. Ở đỉnh cao của môn thể thao này, đẳng cấp chỉ là một khoảng cách rất nhỏ. Mọi thứ thay đổi rất nhanh trong quần vợt, và có thể một hoặc cả hai Sinner và Alcaraz sẽ mờ nhạt dần, hoặc một người khác sẽ nổi lên. Dẫu vậy, trận chung kết US Open vẫn là lời nhắc nhở rằng cả một giải đấu luôn trở thành gánh nặng quá lớn đối nếu chỉ đổ dồn lên vai hai tay vợt, ngay cả đó là Sinner và Alcaraz.