Sinner có cơ hội soán ngôi số một thế giới của Alcaraz tại Paris Masters

Kể từ sau chức vô địch US Open hồi tháng 9, Alcaraz vẫn giữ vị trí số một thế giới. Tuy nhiên, không tham dự giải đấu ở Vienna khiến tay vợt người Tây Ban Nha có nguy cơ bị vượt mặt. Hiện tại, Sinner chỉ còn kém Alcaraz 840 điểm.

Tại Paris Masters năm ngoái, Alcaraz vào đến vòng 16 tay vợt nên sẽ bị trừ 100 điểm trong tổng quỹ điểm bảo vệ. Trong khi đó, Sinner không dự giải năm 2024 nên không bị trừ điểm và sẽ có cơ hội cộng tối đa 1.000 điểm nếu đăng quang tại thủ đô nước Pháp.

Để chiếm lấy ngôi số một, Sinner buộc phải vô địch Paris Masters đồng thời Alcaraz không vượt qua vòng tứ kết. Nếu Alcaraz vào bán kết trở lên, vị trí số một của anh sẽ được bảo toàn.

Sinner có cơ hội vươn lên số một thế giới sau Paris Masters (Ảnh: Getty).

Dù có vươn lên số một sau Paris, đó vẫn chỉ là lợi thế tạm thời với Sinner. Tay vợt người Ý sẽ phải bảo vệ tới 1.500 điểm tại ATP Finals ở Turin, nơi anh vô địch năm ngoái. Trong khi Alcaraz chỉ phải bảo vệ 200 điểm, qua đó nắm lợi thế lớn trong việc đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Dẫu vậy, Sinner vẫn sở hữu động lực đáng kể khi anh chưa có danh hiệu ATP Masters 1000 nào trong năm, trái ngược với Alcaraz đã có ba chức vô địch tại Monte Carlo, Italian Open và Cincinnati.

Mùa giải 2025 chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới, họ đối đầu nhau tại ba trong bốn trận chung kết Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon, US Open). Alcaraz thắng hai giải, còn Sinner giành danh hiệu Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp.

Sinner đến Paris với phong độ cao sau trận thắng lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước Alexander Zverev ở chung kết Vienna Open (3-6, 6-3, 7-5). Anh chia sẻ: “Tôi đã phải giữ vững tinh thần và đưa ra lựa chọn đúng lúc. Set ba diễn ra như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Tôi rất hạnh phúc khi có thêm một danh hiệu, điều đó thật đặc biệt.”

Sinner khẳng định sự kiên định và khả năng tiết kiệm năng lượng trong các game giao bóng là chìa khóa giúp anh thắng trận chung kết.