Jannik Sinner tăng tốc, Joao Fonseca đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp

Sau chức vô địch Vienna Open 2025 tại Áo tối 26/10, Jannik Sinner sở hữu 10.500 điểm và còn kém người dẫn đầu Carlos Alcaraz (11.340 điểm) chỉ 840 điểm. Đây là tín hiệu cho thấy cuộc đua tranh ngôi vương ATP năm 2025 hứa hẹn quyết liệt.

Jannik Sinner chuẩn bị bước vào Paris Masters 2025 với mục tiêu vô địch để tích lũy điểm số. Carlos Alcaraz cũng cần ít nhất vào đến bán kết giải ATP Masters 1000 tại Pháp để duy trì khoảng cách điểm số với ngôi sao người Italy.

Alcaraz và Sinner tranh đua quyết liệt cho vị trí số một thế giới năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Thuận lợi của Sinner là anh không dự giải đấu này năm ngoái và không phải bảo vệ điểm. Tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev đang là đương kim vô địch Paris Masters.

Thử thách của Sinner sẽ tăng lên đáng kể khi phải bảo vệ 1.500 điểm ở ATP Finals tại Turin (Italy) vào giữa tháng 11. Đây lại là cơ hội cho Alcaraz tìm kiếm danh hiệu lớn còn thiếu, cũng như đảm bảo giữ vị trí số một thế giới.

Trong trường hợp Sinner vô địch cả Paris Masters và ATP Finals, tay vợt Italy vẫn cần Alcaraz không giành quá 461 điểm ở hai sự kiện này. Đây là điều khó xảy ra dù Alcaraz chơi không thành công ở các giải sân cứng trong nhà. Trong quá khứ, Alcaraz đạt thành tích tốt nhất là tứ kết Paris Masters 2022 và bán kết ATP Finals 2023.

Sinner thừa nhận khó khăn để giành vị trí số một thế giới: “Tôi nghĩ bản thân không còn nhiều cơ hội, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Ngoài ra, tôi muốn cải thiện bản thân, tiến đến những danh hiệu mới trong sự nghiệp".

Joao Fonseca gây ấn tượng với chức vô địch Basel Open 2025 (Ảnh: Getty).

Tại Paris Masters 2025, Sinner và Alcaraz nằm ở hai nhánh đấu khác nhau. Ngày 29/10, Jannik Sinner đối đầu tay vợt người Bỉ Zizou Bergs còn Carlos Alcaraz chạm trán Cameron Norrie.

Với chức vô địch Basel Open 2025 tại Thụy Sĩ ngày 26/10, Joao Fonseca vươn lên vị trí 28 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Brazil.

Ở trận chung kết Basel Open 2025, Joao Fonseca đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina với tỷ số 6-3, 6-4 để lên ngôi vô địch.

Đây cũng là danh hiệu ATP 500 đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Brazil. Trong hành trình đăng quang của mình, tay vợt sinh năm 2006 đã thắng nhiều đối thủ mạnh như Jaume Munar và Denis Shapovalov.

Alex De Minaur vượt qua Ben Shelton, Casper Ruud và Felix Auger-Aliassime để vươn lên thứ 6. Ngược lại, hai tay vợt rớt khỏi top 10 tuần này là Jack Draper và Holger Rune.