Thách thức của Alcaraz, Sinner trên đường tiến vào chung kết Paris Masters

Paris Masters là giải đấu ATP Masters 1000 cuối cùng của năm và các tay vợt đều khao khát vô địch. Ngoại trừ Novak Djokovic quyết định rút lui thì nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Alcaraz, Sinner, Zverev, Taylor Fritz đều góp mặt.

Hạt giống số một Alcaraz không dự Thượng Hải Masters 2025 và anh đặt mục tiêu cao ở Paris Masters. Ngôi sao người Tây Ban Nha được miễn thi đấu vòng 1 và anh sẽ gặp Cameron Norrie hoặc Sebastian Baez ở vòng 2.

Nhánh đấu bán kết của Alcaraz ở Paris Masters 2025 (Ảnh: ATP).

Những đối thủ tiềm năng nếu Alcaraz đi tiếp là Jiri Lehecka, Valentin Vacherot hoặc Arthur Rinderknech. Trong trường hợp tiến xa hơn, Alcaraz có thể đối đầu Casper Ruud hoặc Felix Auger-Aliassime (tứ kết) và Taylor Fritz hoặc Alex De Minaur (bán kết).

Alcaraz chơi không thành công ở Paris Masters, thành tích tốt nhất của anh là vào tứ kết năm 2022 và thua Holger Rune. Ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu 9 trận, thắng 5 và thua 4 ở giải ATP Masters 1000 tại Pháp.

Carlos Alcaraz thể hiện quyết tâm khi hướng đến Paris Masters 2025: "Tôi không hề muốn rút lui ở Thượng Hải, nhưng tôi cần chữa lành cơ thể. Vậy nên tôi đã chọn trở về nhà, hồi phục chấn thương mắt cá, cố gắng có được thể trạng tốt cho giai đoạn này của năm. Trong 3 năm liên tục, tôi không dự Paris Masters trong tình trạng sung sức.

Alcaraz và Sinner là hai hạt giống hàng đầu ở Paris Masters 2025 (Ảnh: Reuters).

Giờ tôi chú ý hơn đến việc duy trì thể lực, tập luyện và đến đây với tâm thế rằng mình có thể đạt kết quả tốt. Năm nay hoàn toàn khác so với năm ngoái và tôi thích điều đó. Tôi sẽ không nói rằng mình chơi tệ ở sân trong nhà. Tôi nghĩ là có những tay vợt khác giỏi hơn tôi ở điều kiện này,. Tôi phải sẵn sàng cho điều đó".

Sau khi vô địch Vienna Open 2025 tại Áo, hạt giống số hai Jannik Sinner không có nhiều thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Paris Masters. Ngôi sao người Italy mở màn bằng trận đấu với Alex Michelsen hoặc Zizou Bergs ở vòng 2. Sinner có thể gặp nhà vô địch Miami Open, Jakub Mensik ở vòng 3.

Đối thủ tiềm năng của Sinner ở tứ kết là Ben Shelton hoặc Andrey Rublev. Nếu tiến vào bán kết, Sinner có thể chạm trán hạt giống số ba, đương kim vô địch Alexander Zverev hoặc Daniil Medvedev, trước khi chờ đợi trận chung kết trong mơ với Carlos Alcaraz.