Sinner vô địch Vienna Open, Fonseca lên ngôi ở Basel Open

Jannik Sinner từng đánh bại Alexander Zverev khá dễ dàng ở chung kết Australian Open 2025, tuy nhiên tay vợt người Đức đang dẫn 4-3 về tỷ số đối đầu. Do đó dù đối mặt Sinner đang có phong độ cao, Alexander Zverev vẫn nhập cuộc vô cùng tự tin.

Sinner thể hiện bản lĩnh khi vô địch Vienna Open 2025 (Ảnh: ATP).

Zverev bẻ game giao bóng của đối thủ ở game 4, ngoài ra tay vợt người Đức còn xuất sắc cứu 3 break để khép lại set đấu với chiến thắng 6-3 đầy bất ngờ.

Mặc dù vậy, Sinner không hề bị mất tinh thần. Bước sang set 2, tay vợt người Italy đoạt break-point ngay game cầm giao bóng mở đầu của Zverev và Sinner duy trì lợi thế này tới cuối set để thắng 6-3.

Ở set 3 quyết định, hai tay vợt giành giật từng điểm số. Ở thời điểm quan trọng, Sinner vẫn là người bản lĩnh hơn và break-point ở game 11 bản lề của tay vợt người Italy khiến Zverev không thể gượng dậy, chấp nhận thua 5-7.

Thắng Zverev sau 3 set đấu căng thẳng với tỷ số 3-6, 6-3, 7-5, Jannik Sinner lên ngôi vô địch Vienna Open 2025. Tay vợt số hai thế giới sẽ không dự Paris Masters 2025 vào tuần tới và dồn sức cho ATP Finals ở Turin (Italy) vào giữa tháng 11.

Joao Fonseca vô địch Basel Open 2025 (Ảnh: ATP).

Ở trận chung kết Basel Open 2025, Joao Fonseca đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina với tỷ số 6-3, 6-4 để lên ngôi vô địch. Trong hành trình đăng quang của mình, tay vợt người Brazil đã thắng nhiều đối thủ mạnh như Jaume Munar và Denis Shapovalov.