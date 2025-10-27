Sinner vô địch Vienna Open, Fonseca lên ngôi ở Basel Open
(Dân trí) - Tối 26/10, Jannik Sinner đánh bại Alexander Zverev để vô địch giải ATP 500 Vienna Open 2025 tại Áo, còn Joao Fonseca đăng quang ở giải ATP 500 Basel Open 2025 tại Thuỵ Sĩ.
Jannik Sinner từng đánh bại Alexander Zverev khá dễ dàng ở chung kết Australian Open 2025, tuy nhiên tay vợt người Đức đang dẫn 4-3 về tỷ số đối đầu. Do đó dù đối mặt Sinner đang có phong độ cao, Alexander Zverev vẫn nhập cuộc vô cùng tự tin.
Zverev bẻ game giao bóng của đối thủ ở game 4, ngoài ra tay vợt người Đức còn xuất sắc cứu 3 break để khép lại set đấu với chiến thắng 6-3 đầy bất ngờ.
Mặc dù vậy, Sinner không hề bị mất tinh thần. Bước sang set 2, tay vợt người Italy đoạt break-point ngay game cầm giao bóng mở đầu của Zverev và Sinner duy trì lợi thế này tới cuối set để thắng 6-3.
Ở set 3 quyết định, hai tay vợt giành giật từng điểm số. Ở thời điểm quan trọng, Sinner vẫn là người bản lĩnh hơn và break-point ở game 11 bản lề của tay vợt người Italy khiến Zverev không thể gượng dậy, chấp nhận thua 5-7.
Thắng Zverev sau 3 set đấu căng thẳng với tỷ số 3-6, 6-3, 7-5, Jannik Sinner lên ngôi vô địch Vienna Open 2025. Tay vợt số hai thế giới sẽ không dự Paris Masters 2025 vào tuần tới và dồn sức cho ATP Finals ở Turin (Italy) vào giữa tháng 11.
Ở trận chung kết Basel Open 2025, Joao Fonseca đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina với tỷ số 6-3, 6-4 để lên ngôi vô địch. Trong hành trình đăng quang của mình, tay vợt người Brazil đã thắng nhiều đối thủ mạnh như Jaume Munar và Denis Shapovalov.