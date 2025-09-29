Djokovic gặp khó ở Thượng Hải Masters, Sinner, Alcaraz tiếp đà chiến thắng

Sau khi dừng bước ở bán kết US Open 2025, Novak Djokovic tái xuất ở giải Thượng Hải Masters 2025 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 1/10 đến 12/10. Ngôi sao 38 tuổi sẽ gặp người thắng ở cuộc so tài Corentin Moutet - Marin Cilic trong trận mở màn.

Nếu đi tiếp, Djokovic nhiều khả năng chạm trán Frances Tiafoe và ở vòng 4, Nole có thể đấu hạt giống số 13 Andrey Rublev, trước khi gặp hạt giống số 6 Ben Shelton hoặc hạt giống số 11 Casper Ruud ở tứ kết. Vượt qua hành trình hứa hẹn chông gai này, Nole có thể đối đầu Sinner tại bán kết. Ngôi sao người Serbia chỉ gặp Alcaraz nếu tiến vào chung kết.

Djokovic cùng nhánh đấu với Sinner ở bán kết Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Reuters).

Hành trình tiến vào bán kết của Jannik Sinner cũng không hề dễ dàng, khi các đối thủ tay vợt người Italy có thể đối đầu gồm Tallon Griekspoor (vòng 3), Alexander Bublik (vòng 4) và đặc biệt là hạt giống số 5 Taylor Fritz (tứ kết), trước khi chờ đợi trận bán kết với Djokovic.

Hạt giống số một của giải đấu, Alcaraz có thể chạm trán tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien (vòng 2), Cameroon Norrie (vòng 3), Dannil Medvedev (vòng 4). Hai chướng ngại vật lớn nhất mà Alcaraz phải vượt qua để tiến vào chung kết là hạt giống số 7 Alex De Minaur (tứ kết) và hạt giống số 3 Alexander Zverev (bán kết).

Theo bảng xếp hạng ATP được công bố ngày 29/9, Djokovic tụt xuống vị trí thứ 5 với 4.830 điểm, Taylor Fritz vươn lên vị trí thứ 4 với 4.865 điểm. Ba vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Carlos Alcaraz (11.240 điểm), Jannik Sinner (10.550 điểm) và Alexander Zverev (5.980 điểm).

Ở tứ kết giải ATP 500 China Open 2025 diễn ra tại Trung Quốc chiều 29/9, Jannik Sinner chơi áp đảo trước Marozsan. Những pha trả bóng chính xác của Sinner dồn đối thủ người Hungary vào thế chống đỡ và ngôi sao người Italy dễ dàng thắng 6-1 ở set 1.

Alcaraz đối đầu Taylor Fritz ở chung kết Japan Open 2025 (Ảnh: Reuters).

Sang set 2, Marozsan thi đấu đầy kiên cường và có thời điểm dẫn trước 5-4. Tuy nhiên, tay vợt người Hungary bất ngờ sa sút thể lực, Sinner lấy lại sự bình tĩnh và ngược dòng giành chiến thắng 7-5 ở set 2. Đánh bại Marozsan đầy ấn tượng, Sinner đối đầu Alex De Minaur ở bán kết vào 13h ngày 30/9.

Ở bán kết giải ATP 500 Japan Open 2025 diễn ra tại Nhật Bản tối 29/9, Carlos Alcaraz đối đầu Casper Ruud. Tay vợt người Na Uy gây bất ngờ khi chơi thăng hoa và giành chiến thắng 6-3 ở set 1.

Sang set 2, tay vợt số một thế giới lấy lại tinh thần và giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Ở set 3 quyết định, Alcaraz dù chịu nhiều sức ép nhưng vẫn chơi bình tĩnh để thắng 6-4. Trải qua trận đấu khó khăn, Alcaraz sẽ đối đầu Taylor Fritz ở trận chung kết vào 16h ngày 30/9.