Đánh bại Sinner, Alcaraz lần thứ hai vô địch US Open

Với màn trình diễn toàn diện đẳng cấp, Carlos Alcaraz đã vượt qua Jannik Sinner với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 trong trận chung kết US Open đầy kịch tính vào rạng sáng 8/9 (giờ Việt nam) tại New York (Mỹ). Chiến thắng này không chỉ giúp Alcaraz ngăn cản Sinner đăng quang hai lần liên tiếp tại Flushing Meadows mà còn chấm dứt 65 tuần thống trị của tay vợt người Ý trên bảng xếp hạng ATP, đưa tay vợt người Tây Ban Nha trở lại vị trí dẫn đầu.

Alcaraz trở thành nhà vô địch US Open 2025 (Ảnh: Getty).

Trận chung kết US Open là cuộc đối đầu thứ ba liên tiếp giữa Sinner và Alcaraz tại các giải Grand Slam. Ngoại trừ set thứ hai, khi Sinner tìm lại sự ổn định và cân bằng tỷ số, Alcaraz là người làm chủ trận đấu. Tay vợt 22 tuổi này đã vượt trội Sinner với 42 winner so với 21 và chỉ để mất 9 điểm sau cú giao bóng một trong màn trình diễn kéo dài 2 giờ 42 phút.

Phát biểu tại lễ trao giải, Alcaraz xúc động chia sẻ với lời cảm ơn dành cho khán giả: “Thành thật mà nói, đội của tôi, gia đình tôi, tôi thực sự may mắn khi có các bạn. Những gì các bạn đã dành cho tôi luôn giúp tôi ngày càng tiến bộ hơn, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả về mặt con người. Mọi thành tựu tôi đạt được đều nhờ các bạn, và thành tựu này cũng vậy, nó cũng là của các bạn”.

Trong bài phát biểu của mình, Sinner đã nhanh chóng chúc mừng Alcaraz, người đã dẫn đầu Tour với 7 danh hiệu và 61 trận thắng trong năm 2025. Cả hai tay vợt này đã cùng nhau vô địch 8 giải major gần nhất.

“Các bạn đang làm rất tốt. Tôi biết có rất nhiều nỗ lực đằng sau màn trình diễn hôm nay, các bạn đã làm tốt hơn tôi. Hãy tận hưởng điều đó. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời”, Sinner nói với Alcaraz và đội của anh ấy.

Alcaraz cũng đã đảm bảo vị trí số 1 thế giới đầu tiên của mình với chiến thắng tại US Open năm 2022, giờ đây anh sẽ trở lại đỉnh cao quần vợt lần đầu tiên kể từ tháng 9/2023. Tay vợt người Tây Ban Nha là tay vợt trẻ thứ hai giành được 6 danh hiệu đơn nam lớn trong Kỷ nguyên Mở sau Bjorn Borg.

Sinner và Alcaraz nhận giải thưởng tại US Open 2025 (Ảnh: Getty).

Sinner có chuỗi 27 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu lớn trên sân cứng trước trận chung kết US Open, anh đã nỗ lực để trở thành tay vợt thứ 7 trong Kỷ nguyên Mở giành được 3 danh hiệu đơn Grand Slam trong cùng một mùa giải, nhưng không thành công. Với việc lọt vào trận chung kết tại New York, nhà vô địch Australian Open và Wimbledon đã trở thành tay vợt trẻ nhất trong Kỷ nguyên Mở lọt vào trận chung kết ở cả 4 giải đấu lớn trong một mùa giải. Sinner cũng đã lọt vào trận chung kết tại Roland Garros, nơi anh giành được ba điểm vô địch trước khi thất bại trước Alcaraz trong một trận đấu kinh điển mọi thời đại.

Trong khi Alcaraz đã thể hiện được phong độ tốt ngay từ đầu tại sân Arthur Ashe, tay vợt người Ý lại gặp khó khăn trong việc duy trì sự kết hợp đặc trưng giữa sức mạnh và độ chính xác từ vạch cuối sân. Alcaraz thường xuyên áp đảo đối phương trong những pha bóng kéo dài và anh đã chuyển hóa thành công 5 trong số 11 break-point kiếm được, qua đó nới rộng khoảng cách dẫn trước lên 10-5 trong loạt trận đối đầu trước Sinner.

Sau khi trận chung kết bị trì hoãn khoảng 50 phút do các biện pháp an ninh được áp dụng để đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Alcaraz đã nhanh chóng kiểm soát thế trận của mình với Sinner. Anh đã giành quyền kiểm soát bóng ngay từ game mở màn, và lối chơi của anh dường như đã gây áp lực lên Sinner, người đã mắc đến 9 lỗi đánh hỏng chỉ riêng trong set đầu tiên, một con số cao bất thường.

Bị dồn vào chân tường, Sinner đã tìm lại được thế trận trong trận chung kết bằng một loạt những cú đánh chính xác trong set hai để gỡ hòa trước Alcaraz. Tay vợt 24 tuổi không có bất kỳ thay đổi chiến thuật rõ ràng nào để tạo nên cú lội ngược dòng đó, tuy nhiên nhờ một break có được, Sinner đã tiến tới chiến thắng và quân bình tỷ số.

Alcaraz đã duy trì được phong độ thăng hoa dù đối thủ là Sinner (Ảnh Getty).

Dẫu vậy, việc thua set đầu tiên tại US Open 2025 dường như chỉ càng khiến Alcaraz phấn khích hơn. Sinner đã bất lực trong việc ngăn cản đối thủ ở set thứ ba, khi tay vợt người Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 5-0 và kết thúc set đấu với tỷ số winner áp đảo 11-1.

Sinner tiếp tục chật vật giữ giao bóng trong set thứ tư, và tay vợt người Ý rất vất vả cứu hai break-point ngay trong game mở màn. Tuy nhiên, áp lực cuối cùng đã phát huy tác dụng ở game thứ 5, khi Alcaraz bẻ giao bóng thành công, nâng tỷ số lên 3-2. Đó chính là bước ngoặt để Alcaraz tiến tới chiến thắng trận chung kết sau 4 set.

Không chỉ đảm bảo vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP, Alcaraz còn nắm quyền kiểm soát tốt hơn trong cuộc đua giành danh hiệu số một của năm. Hiện tại anh dẫn trước Sinner 2.590 điểm trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, cả hai tay vợt đều đã giành quyền tham dự Nitto ATP Finals.