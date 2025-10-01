Sinner đánh bại tay vợt gốc Việt, lên ngôi vô địch China Open

Jannik Sinner đã nhanh chóng vượt qua nỗi thất vọng tại US Open bằng cách trở lại với niềm vui chiến thắng vào chiều 1/10 tại China Open ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Tay vợt người Ý đã đánh bại Learner Tien với tỷ số 6-2, 6-2 trong trận chung kết, giành danh hiệu thứ ba trong mùa giải.

Chiến thắng này đánh dấu lần thứ 21 Sinner lọt vào chung kết một giải đấu cấp độ Tour và lần đầu tiên anh đối đầu với Tien. Tay vợt 24 tuổi đã vô địch Australian Open và Wimbledon trong năm nay, anh trở thành tay vợt thứ ba, cùng với Novak Djokovic và Rafael Nadal, vô địch giải China Open nhiều lần. Sinner là tay vợt thứ tư trong năm 2025 giành được ba danh hiệu trở lên, xếp sau Carlos Alcaraz, người đang dẫn đầu với 8 danh hiệu.

Sinner vô địch China Open 2025 (Ảnh: Getty).

Sinner đã thể hiện phong độ vượt trội ngay từ đầu trận chung kết, không cho tay vợt 19 tuổi gốc Việt cơ hội trở thành nhà vô địch trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu. Với cú thuận tay đạt chất lượng cao và khả năng ghi điểm ổn định ở giữa sân, Sinner đã liên tục đẩy Tien vào thế khó bằng những cú đánh tấn công mạnh mẽ vào góc sân, giành chiến thắng sau 72 phút.

“Đây là một nơi rất đặc biệt đối với tôi. Cảm ơn toàn đội đã thấu hiểu và làm việc cùng tôi. Không phải tất cả các thành viên đều có mặt ở đây, nên hy vọng những người còn lại sẽ theo dõi giải đấu từ ở nhà. Cảm ơn vì đã làm việc cùng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện và nỗ lực hơn nữa, và hãy cùng xem phần còn lại của mùa giải sẽ như thế nào, nhưng tôi rất vui khi được chia sẻ chiếc cúp này với tất cả các bạn”, Sinner phát biểu trong buổi trao cúp.

Theo thống kê, Sinner ghi được 24 winner so với 16 lỗi tự đánh hỏng, trong khi Tien chỉ ghi được 11 điểm winner so với 18 lỗi tự đánh hỏng. Tay vợt người Ý cũng cứu được cả hai break-point mà anh phải đối mặt và giành được 73% (8/11) điểm trên lưới.

Sau chiến thắng này, Sinner rời Bắc Kinh, kém tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz 2.590 điểm trong cuộc đua ATP Live Race To Turin, thước đo cho vị trí số 1 ATP cuối năm. Alcaraz đã giành chức vô địch tại Japan Open vào hôm qua, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2020, cả tay vợt số 1 và số 2 thế giới đều giành được danh hiệu trong cùng một tuần.

Sau giải đấu ở Bắc Kinh, Sinner sẽ tham dự ATP Masters 1000 tại Thượng Hải (Ảnh: Getty).

Sinner sẽ tiếp tục hành trình tại Thượng Hải Masters, nơi anh sẽ là hạt giống hàng đầu sau khi Alcaraz buộc phải rút lui vì chấn thương mắt cá chân gặp phải tại sự kiện ATP 500 ở Tokyo.

Về phía Learner Tien, dù thua trận chung kết, anh đã tăng 16 bậc lên vị trí thứ 36 trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP, đạt thành tích cao nhất trong sự nghiệp. Tay vợt gốc Việt Nam cũng đã đủ điều kiện tham dự Next Gen ATP Finals tổ chức năm thứ hai liên tiếp.

Tay vợt thuận tay trái này hiện đang đứng thứ hai trong cuộc đua ATP Live Race To Jeddah. Anh đã đánh bại Lorenzo Musetti và Daniil Medvedev trên đường vào chung kết tại Bắc Kinh và giữ thành tích 7-5 trong sự nghiệp trước các tay vợt trong Top 20.