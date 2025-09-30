Alcaraz vô địch Japan Open, Sinner gặp Learner Tien ở chung kết China Open

Ở trận chung kết Japan Open 2025 diễn ra tại Nhật Bản chiều 30/9, Carlos Alcaraz đối đầu Taylor Fritz, màn so tài giữa hai hạt giống hàng đầu giải đấu. Taylor Fritz khởi đầu tốt hơn, nhưng Alcaraz không mất thời gian để lấy lại thế trận và chơi áp đảo, kết thúc set 1 với chiến thắng 6-4.

Carlos Alcaraz xuất sắc vô địch Japan Open 2025 (Ảnh: Getty).

Sang set 2, tay vợt người Mỹ phải nhờ đến chăm sóc y tế và có thời điểm bị Alcaraz dẫn 5-1. Sau đó, Fritz nỗ lực để rút ngắn tỷ số xuống 4-5, nhưng Alcaraz đã có pha bỏ nhỏ tinh tế ở game 10, khép lại set đấu với chiến thắng 6-4. Đánh bại Fritz, Alcaraz vô địch Japan Open 2025 đầy thuyết phục.

Ở bán kết giải ATP 500 China Open 2025 diễn ra tại Trung Quốc chiều 30/9, Jannik Sinner đối đầu Alex De Minaur và sớm thể hiện đẳng cấp vượt trội. Sinner thi đấu lạnh lùng, không để mất break trong set 1 và đến game 6, anh bẻ game cầm giao bóng của De Minaur, thắng 6-3 chỉ sau 40 phút.

Sinner đánh bại Alex De Minaur ở bán kết China Open 2025 (Ảnh: Getty).

Sang set 2, De Minaur thi đấu đầy nỗ lực, liên tục giằng co điểm số với Sinner và giành break point quyết định ở game 10, trước khi giành chiến thắng 6-4.

Ở set 3 quyết định, De Minaur có phần đuối sức, tay vợt người Italy tăng tốc và giành chiến thắng 6-3. Đánh bại đối thủ người Australia sau 3 set đấu căng thẳng, Sinner chạm trán tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien ở chung kết Japan Open 2025 vào 13h ngày 1/10.

Learner Tien xuất sắc tiến vào chung kết China Open 2025 (Ảnh: Getty).

Ở trận bán kết trước đó, Daniil Medvedev thắng Learner Tien 7-5 ở set 1. Sang set 2, tay vợt người Nga liên tục mắc lỗi và Learner Tien tận dụng thành công để bẻ game giao bóng của đối thủ, trước khi giành chiến thắng 7-5.

Sang set 3, Medvedev bị đau chân, anh có phần mất bình tĩnh và liên tục tranh cãi với trọng tài. Khi bị Learner Tien dẫn 4-0, Medvedev quyết định xin bỏ cuộc và Learner Tien tiến vào chung kết gặp Sinner. Trước đó ở tứ kết China Open 2025, tay vợt người Mỹ gốc Việt đánh bại Lorenzo Musetti khi đối thủ xin bỏ cuộc.