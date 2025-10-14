Sinner, Djokovic thất thế, Vacherot thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới

Trước khi Thượng Hải Masters 2025 khởi tranh tại Trung Quốc, Alcaraz rút lui và anh mất 200 điểm vì thành tích lọt tứ kết năm ngoái. Đương kim vô địch Jannik Sinner phải bỏ cuộc ở vòng 3 vì chuột rút, khiến tay vợt này mất tới 950 điểm, khoảng cách với Alcaraz lên thành 1.340 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

Novak Djokovic cũng bỏ lỡ cơ hội trở lại top 4 thế giới khi bất ngờ gục ngã ở bán kết trước Vacherot. Ngôi sao người Serbia mất 250 điểm, tiếp tục ở vị trí số 5. Trong khi đó, Alexander Zverev (Đức) và Taylor Fritz (Mỹ) cũng đều sớm dừng bước, lần lượt mất 50 điểm và 350 điểm.

Valentin Vacherot đánh bại Djokovic ở bán kết Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: ATP).

Nhờ thành tích tiến vào tứ kết, Alex De Minaur (Australia) được cộng thêm 145 điểm, còn Lorenzo Musetti (Ý) leo lên hạng 8 thế giới nhờ 90 điểm thưởng. Jack Draper (Anh) bị tụt một bậc vì không dự Thượng Hải Masters, còn Daniil Medvedev tăng từ hạng 18 lên 14 nhờ thành tích lọt vào bán kết.

Valentin Vacherot đã có bước tiến thần kỳ khi vô địch Thượng Hải Masters 2025 ngày 12/10. Tay vợt người Monaco đánh bại người anh họ Arthur Rinderknech với tỷ số 4-6, 6-3, 6-3 để lên ngôi vô địch tại Trung Quốc.

Vacherot toàn thắng ở Thượng Hải Masters 2025 và giành chức vô địch ATP Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Nhờ chiến tích này, ngôi sao người Monaco được cộng 1.020 điểm, từ vị trí 104 vươn lên thứ 40 trên bảng xếp hạng ATP.

Arthur Rinderknech cũng có được giải đấu đáng nhớ tại Trung Quốc, anh được cộng 620 điểm và từ vị trí 54 lên hạng 28 thế giới. Trận chung kết Vacherot - Rinderknech là lần thứ ba trong lịch sử các giải ATP Masters 1000, hai tay vợt không được xếp hạt giống gặp nhau ở chung kết.