Valentin Vacherot bật mí về chiến thắng lịch sử tại Thượng Hải Masters

Valentin Vacherot đã đi vào lịch sử ATP Masters 1000 khi trở thành nhà vô địch của Thượng Hải Masters 2025 vào chiều 12/10. Đây là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 26 tuổi người Monaco, đồng thời đưa anh trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử đăng quang tại một giải Masters 1000 (hạng 204 thế giới).

Hành trình đến ngôi vương của Vacherot đầy ấn tượng khi anh vượt qua những tên tuổi lớn như Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac và Tallon Griekspoo, Holger Rune và Novak Djokovic, trước khi đánh bại người anh họ Arthur Rinderknech trong trận chung kết.

Vacherot đã tạo nên chấn động lớn nhất trong lịch sử ATP Master 1000 (Ảnh: Getty).

Sau khi trở thành nhà vô địch Thượng Hải Masters, Vacherot đã có cuộc trò chuyện với ATPTour.com để chia sẻ ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này, hành trình và những dự định của anh trong tương lai.

Việc giành được danh hiệu ATP Tour đầu tiên có ý nghĩa với anh như thế nào?

- Tôi cứ nghĩ danh hiệu đầu tiên của mình có thể là ATP 250, nhưng thật bất ngờ khi tôi có danh hiệu đầu tiên lại ở giải Masters 1000 tại Thượng Hải, trong lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc, lần đầu tiên có mặt ở Thượng Hải. Tôi nghĩ đất nước này sẽ chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim tôi và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi.

Anh có muốn tri ân tới những người đã đồng hành cùng anh trong cuộc sống và sự nghiệp, những người đã giúp anh đạt được thành tích này?

- Rất nhiều người. Đầu tiên là bố mẹ tôi. Tôi chơi quần vợt là nhờ họ. Khi tôi vừa xuất viện, khi tôi mới chỉ vài ngày tuổi, họ đã đặt tôi ra sân và chơi. Anh trai tôi và huấn luyện viên Benjamin, người đã chăm sóc tôi kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2021. Ballert, bố của Benjamin, không phải bố tôi, ông ấy đã dạy tôi chơi quần vợt từ năm 10 tuổi đến 18 tuổi. Những người đàn ông đến từ Liên đoàn Quần vợt Monaco.

Tôi cũng muốn cảm ơn Arthur Rinderknech. Anh ấy học ở Texas A&M và tôi không hề nghĩ đến việc chuyển trường, nhưng tôi tin tưởng anh ấy đến đó và sẽ tiến bộ hơn. Như mọi người đều thấy, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Được đứng đây hôm nay cùng anh ấy thật sự là một điều kỳ diệu.

Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Anh sẽ ăn mừng chiến thắng này như thế nào?

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi nóng lòng muốn được trở về nhà. Đây sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời cho tất cả mọi người. Tôi sẽ gặp bạn bè, gia đình và bố mẹ sớm nhất có thể. Mùa giải chưa kết thúc, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Khi mọi thứ hoàn tất, tôi sẽ ăn mừng cùng bạn bè.

Đây là lần đầu tiên anh và Rinderknech đối đầu với nhau kể từ giải Futures 2018. Anh hãy so sánh giữa trận chung kết tại Thượng Hải với trận đấu 7 năm trước.

- Rinderknech bắt đầu sự nghiệp vào năm 2018, Futures là một trong những giải đấu ITF đầu tiên của anh ấy sau khi tốt nghiệp đại học, còn tôi vẫn đang học đại học. Tôi muốn tập luyện nên đã đến một vài giải ITF và cuối cùng thi đấu với anh ấy ở tứ kết. Đó là một giải đấu rất vui.

Chúng tôi nào biết rằng lần tiếp theo chúng tôi sẽ chơi là ở đây. Tôi đã tự hỏi một chút khi nhìn vào bảng xếp hạng, khi nào sẽ là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với nhau. Khi ấy gia đình chúng tôi sẽ có một trận cười lớn và những khoảnh khắc tuyệt vời. Được vào chung kết tại trận chung kết Masters 1000 thật tuyệt vời.

Vacherot trên sân đấu và ngoài đời là người như thế nào?

- Ngoài sân đấu, tôi rất điềm tĩnh, thực tế. Tôi không phải là mọi người sẽ nghe thấy nhiều trong phòng, vì tôi không phải là người nói nhiều. Chính khía cạnh nhỏ bé của bản thân đã giúp tôi rất nhiều trong những khoảnh khắc quan trọng trên sân đấu tuần này. Trên sân, tôi khá năng động, dồn hết năng lượng vào tập luyện và thi đấu.

Ngoài quần vợt, đam mê lớn nhất của anh là gì? Xin hãy chia sẻ về sở thích của anh.

- Tôi rất thích ngồi trên ghế sofa xem Netflix. Tôi cũng chơi điện tử và là một fan cuồng thể thao. Tôi thích xem bóng đá, thích xem quần vợt nếu có một vài vận động viên yêu thích của tôi thi đấu hoặc bạn bè tôi. Bóng đá hoặc F1, tôi đều xem những khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi sẽ đi biển một chút, đi dạo cùng bạn gái.