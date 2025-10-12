Djokovic khen ngợi đối thủ sau thất bại tại Thượng Hải Masters

“Tôi muốn chúc mừng Valentin vì đã lọt vào trận chung kết ATP Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Xét từ vòng loại, đây là một câu chuyện tuyệt vời. Tôi đã nói khi gặp nhau trên lưới rằng anh ấy đang có một giải đấu tuyệt vời. Quan trọng hơn là thái độ của anh ấy rất tốt, và lối chơi của anh ấy cũng rất tuyệt vời", Djokovic phát biểu trong cuộc họp báo sau trận.

Djokovic cảm ơn người hâm mộ trước khi rời Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

Djokovic cũng đã thể hiện sự kiên trì đáng kinh ngạc để tiến vào bán kết, anh chỉ còn cách danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 41 hai chiến thắng. Tuy nhiên, cựu số một thế giới đã không thể vượt qua Vacherot trong lần đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai người. Vacherot đã trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử ATP Masters 1000 lọt vào chung kết.

Sau trận đấu, Djokovic đã ân cần chúc mừng tay vợt 26 tuổi, tập trung vào màn trình diễn xuất sắc của cựu sinh viên Đại học Texas A&M thay vì những vấn đề sức khỏe của chính mình. “Tất cả là về anh ấy. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong trận chung kết, và tay vợt xuất sắc hơn đã giành chiến thắng hôm nay”, Djokovic nói.

Hành trình của Djokovic tại giải đấu không hề dễ dàng. Sau khi đánh bại cựu số ba thế giới Marin Cilic ở vòng mở màn, anh bắt đầu gặp phải nhiều trở ngại.

Ở vòng ba gặp Yannick Hanfmann, Djokovic đã phải vật lộn với độ ẩm và dường như nôn mửa trong chiến thắng ngược dòng kéo dài 2 giờ 42 phút. “Mọi tay vợt trên sân đều như nhau, nhưng điều kiện thi đấu thật tàn khốc”, Djokovic chia sẻ về điều kiện thi đấu.

Djokovic được chăm sóc y tế tại trận bán kết (Ảnh: Getty).

Tay vợt 38 tuổi tiếp tục phải vượt qua thử thách ở vòng bốn, khi liên tục phải hội ý bác sĩ vì chấn thương chân trong chiến thắng kéo dài 2 giờ 40 phút trước Jaume Munar. Anh cũng thường xuyên phải dùng khăn lạnh và nôn mửa nhiều lần, thậm chí nằm bất động trên sân sau khi thua set thứ hai.

Tuy nhiên, Djokovic vẫn tiếp tục chiến đấu, một lần nữa cho thấy sự kiên cường của mình ở vòng tứ kết. Anh đã vượt qua vấn đề gặp phải ở chân trái để đánh bại Zizou Bergs trong hai set. “Tôi chỉ cố gắng giữ mình ở lại với sân đấu. Tôi rất vui vì đã vượt qua được thử thách hôm nay", Djokovic nói.

Nhà vô địch Thượng Hải bốn lần đã làm mọi cách có thể để chiến thắng tay vợt hạng 204 thế giới, thậm chí anh còn nhúng đầu vào xô bên cạnh sân để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau khi cứu break-point ở game đầu tiên của set hai, Djokovic đã khuỵu gối. Dẫu vậy tay vợt người Serbia đã vùng lên và tiếp tục chiến đấu, dồn ép đối thủ người Monaco, khiến khán giả tại Trung Quốc liên tục phát cuồng vì những cú đánh và sự nhanh nhẹn của anh.

Trong suốt giải đấu, người hâm mộ tại Thượng Hải Masters đã thể hiện sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho tay vợt từng 100 lần vô địch các giải đấu, cả trong lẫn ngoài sân đấu. Djokovic đã nhiều lần bày tỏ sự cảm kích, kể cả trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, lần này, điều đó vẫn chưa đủ. Vacherot đã tiến vào trận chung kết, còn Djokovic lịch thiệp rời sân trung tâm của giải đấu với nụ cười và hình trái tim trên tay để cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ.