Anh em họ Rinderknech và Vacherot vào chung kết Thượng Hải Masters

Một trận chung kết ATP Masters 1000 đầy kịch tính và mang đậm dấu ấn gia đình sẽ diễn ra tại Thượng Hải, khi hai anh em họ Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot đối đầu nhau để tranh giành danh hiệu áp chót của mùa giải.

Rinderknech xúc động sau khi đánh bại Medvedev (Ảnh: Getty).

Chỉ ít giờ sau khi Vacherot tạo nên cơn địa chấn qua việc đánh bại nhà vô địch bốn lần Novak Djokovic, Rinderknech tiếp tục nối dài chuỗi bất ngờ tại Thượng Hải Masters bằng chiến thắng thuyết phục trước nhà vô địch Thượng Hải 2019 Daniil Medvedev với tỷ số 4-6, 6-2, 6-4. Kết quả này đã biến trận chung kết thành một cuộc đối đầu nội bộ đầy cảm xúc giữa hai người thân.

Khoảnh khắc Medvedev mắc lỗi kép kết thúc trận đấu đã tạo nên một cảnh tượng khó quên. Rinderknech đổ gục xuống sân ăn mừng trong niềm hạnh phúc vỡ òa, trong khi Vacherot, người đã quay lại sân trung tâm để theo dõi những diễn biến cuối cùng, ôm đầu vì sốc. Ngay sau đó, Vacherot đã bước ra sân để trao cho người anh họ một cái ôm đầy xúc động, chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Trong khoảnh khắc phấn khích tột độ, Rinderknech đã hướng về phía ống kính truyền hình và hô vang: "Và bây giờ thì sao?!", thể hiện sự tự tin và sẵn sàng cho trận chung kết lịch sử sắp tới.

Vacherot tới chia vui cùng em họ Rinderknech (Ảnh: Getty).

“Ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất, chúng tôi cũng không thể mơ về điều này. Tôi thậm chí không thể nói đây là một giấc mơ, bởi vì tôi không nghĩ có một ai trong gia đình tôi mơ về nó. Vậy nên đây không phải là một giấc mơ, nó chỉ là một giấc mơ đến từ hư không”, Rinderknech chia sẻ sau trận đấu

“Chúng tôi bắt đầu tin vào điều đó khi ở nhà thi đấu, tôi nghĩ có lẽ như vậy. Giờ đây chúng tôi đã ở đây, chúng tôi đã chiến đấu qua rất nhiều trận đấu và bằng cách nào đó chúng tôi là hai người đứng ở vị trí cuối cùng, điều đó thật không thể tin được”, tay vợt hạng 54 ATP nói thêm.

Rinderknech đã tạo nên lịch sử khi trở thành tay vợt thứ 9 người Pháp vào chung kết ATP Masters 1000. Đây là lần đầu tiên tay vợt 30 tuổi này góp mặt tại bán kết một giải Masters 1000, và giờ đây anh sẽ tranh tài trong trận chung kết ATP Tour thứ hai trong sự nghiệp, sau thất bại tại Adelaide năm 2022.

Tuy nhiên, có thời điểm, tâm trí Rinderknech không chỉ hướng về chiến thắng cá nhân mà còn muốn hỗ trợ người anh họ. Cựu số một thế giới Medvedev đã khởi đầu mạnh mẽ, bẻ giao bóng của đối thủ để vượt lên dẫn 2-1 ở set đầu. Nhà vô địch Thượng Hải 2019 dường như quyết tâm giành vé vào trận chung kết Masters 1000 đầu tiên trong mùa giải.

“Tôi đã thua set đầu tiên. Tối nay trời lại rất ẩm ướt. Tôi đã chơi hai trận gần nhất vào ban ngày, dù trời có nóng hơn một chút, nhưng khô ráo hơn rất nhiều, và tối nay trời rất ẩm ướt. Bóng đi rất chậm. Tôi không có nổi một cú dứt điểm trước Daniil và cảm thấy kiệt sức hoàn toàn sau set đầu tiên. Tôi đã nghĩ mình có thể sẽ thua trận đấu này. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn chiến đấu hết mình để khiến anh ấy mệt mỏi cho ngày mai, ít nhất tôi sẽ giúp Vacherot cố gắng bắt đầu trận đấu với lợi thế về thể lực, ít nhất là vậy”, Rinderknech chia sẻ.

Rinderknech thi đấu với phương châm dù thua cũng khiến Medvedev phải tiêu hao sức lực (Ảnh: Getty)

Tay vợt 30 tuổi đã vươn lên dẫn trước 2-0 ở set thứ hai nhờ một cú bỏ nhỏ đúng lúc, và thế trận bỗng chốc trở nên căng thẳng. Theo thống kê, Rinderknech đã cứu được cả 9 break-point trong hai set cuối, qua đó lật ngược thế trận về phía có lợi cho mình.

Tay vợt người Pháp tỏ ra đặc biệt dũng cảm khi tỉ số đang là 3-3 ở set quyết định, cứu được hai break-point bằng những cú giao bóng mạnh mẽ. Rinderknech gây áp lực bằng game thứ 9 cầm giao bóng hoàn hảo, anh đã thành công khi bẻ game thứ 10, qua đó có được chiến thắng lớn nhất sự nghiệp.

Với việc có mặt tại chung kết Thượng Hải Masters, Rinderknech đã vươn lên vị trí thứ 28 tại bảng xếp hạng ATP cập nhật và sẽ leo lên vị trí thứ 22 nếu anh nâng cao chiếc cúp vô địch.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, có thể khẳng định Rinderknech và Vacherot sẽ không bao giờ quên trận tranh cúp vô địch tại Thượng Hải Masters 2025. Hai anh em họ đã cùng nhau chơi quần vợt tại Đại học Texas A&M, và giờ đây họ sẽ gặp nhau trong một trong những danh hiệu lớn nhất của môn thể thao này.