Tay vợt hạng 204 thế giới vô địch Thượng Hải Masters

Chuỗi thành tích ấn tượng của Valentin Vacherot và Arthur Rinderknech tại Thượng Hải Masters đã khép lại đầy kịch tính vào chiều 12/10, khi Vacherot lội ngược dòng đánh bại người anh họ và cựu đồng đội đại học với tỷ số 4-6, 6-3, 6-3 để giành chức vô địch ATP Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng này giúp tay vợt người Monaco, hạng 204 thế giới, trở thành nhà vô địch ATP Masters 1000 có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử (kể từ năm 1990).

Vacherot là tay vợt có thứ hạng thấp nhất vô địch ATP Masters 1000 (Ảnh: Getty).

“Chuyện vừa xảy ra thật không thể tin nổi. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi thậm chí còn không mơ vô địch, mọi thứ thật điên rồ”, Vacherot chia sẻ sau trận đấu. “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình trong hai tuần qua. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ sự nghiệp của tôi từ những ngày đầu. Chắc chắn phải có một người thua cuộc, nhưng tôi nghĩ hôm nay có hai người chiến thắng. Một gia đình đã chiến thắng, và tôi nghĩ đối với môn quần vợt, câu chuyện này thật không tưởng”, anh nói thêm.

Thi đấu trước sân vận động chật kín khán giả tại một trong những sự kiện lớn nhất của ATP Tour, bối cảnh của trận chung kết Thượng Hải Masters hoàn toàn khác xa so với thời điểm cặp đôi này còn học tại Đại học Texas A&M, nơi họ từng là đồng đội vào năm 2018.

Bảy năm sau, con đường của họ đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Rinderknech đến Thượng Hải với vị trí cao nhất trong sự nghiệp là hạng 42 trên bảng xếp hạng ATP, cùng thành tích tốt nhất là lần vào chung kết ATP 250 tại Adelaide năm 2022. Anh chưa bao giờ tiến xa hơn vòng ba tại một sự kiện Masters 1000 cho đến tuần này.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Vacherot lại càng khó tin hơn. Tay vợt 26 tuổi bước vào giải đấu với chỉ một chiến thắng ở cấp độ tour, giành được hồi đầu năm nay tại Monte Carlo. Anh trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất từng vào chung kết trong lịch sử Masters 1000, và trong suốt hai tuần đáng nhớ, anh đã viết lại hành trình sự nghiệp của mình.

Sau khi vượt qua vòng loại, Vacherot đã giành chiến thắng trước Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac và Tallon Griekspoor để trở thành tay vợt người Monaco đầu tiên lọt vào tứ kết Masters 1000. Sau đó, anh tiếp tục đánh bại Holger Rune và nhà vô địch Thượng Hải bốn lần Novak Djokovic để giành quyền vào chung kết.

Vacherot và anh họ Rinderknech nhận giải thưởng tại Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

Trong trận chung kết đầy kịch tính, Vacherot một lần nữa chứng tỏ sức bền bỉ của mình. Anh đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước để trở thành tay vợt người Monaco đầu tiên giành chức vô địch ở cấp độ tour trong Kỷ nguyên Mở. Anh cũng là tay vợt thứ ba vượt qua vòng loại giành chức vô địch Masters 1000, sau vận động viên Roberto Carretero (Hamburg 1996) và Albert Portas (Hamburg 2001).

"Tôi cảm thấy khi bị dẫn trước, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thể hiện hết khả năng của mình. Trong set đầu tiên, tôi đã không làm được điều đó và anh ấy đã chơi tốt hơn tôi. Tôi tận dụng được cơ hội đầu tiên để bẻ giao bóng ở set thứ hai, và từ đó khán giả trở nên cuồng nhiệt hơn, còn chúng tôi thì thi đấu ngày càng hứng khởi hơn", Vacherot chia sẻ về thành tích ấn tượng của mình khi lội ngược dòng.

Tay vợt người Monaco trở thành nhà vô địch thứ tám đăng quang lần đầu tiên ở một giải đấu tại ATP Tour mùa giải này; anh cũng là tay vợt nam thứ năm giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp tại đấu trường ATP Masters 1000, trường hợp gần nhất là Jakub Mensik, tay vợt người CH Séc đã vô địch tại Miami Open vào đầu năm nay.

Vacherot rời Thượng Hải, tăng 164 bậc lên vị trí thứ 40 trên bảng xếp hạng ATP cập nhật và chuẩn bị lần đầu tiên lọt vào Top 50 vào ngày mai (13/10). Anh cũng mang về 1.124.380 USD tiền thưởng sau khi chỉ kiếm được 594.077 USD trong suốt sự nghiệp trước hai tuần này.

"Tôi chỉ cố gắng đánh bại đối thủ bên kia lưới. Hãy thử nghĩ xem, đó là anh họ của tôi, người mà tôi đã cùng tập luyện và trưởng thành. Trận đấu rất khó khăn, và anh ấy đã làm tốt hơn tôi trong set đầu tiên, vượt qua áp lực. Nhưng tôi đã tìm ra cách để xoay chuyển tình thế", Vacherot nói về những diễn biến khi đối mặt với Rinderknech.

Trong suốt hai tuần, Rinderknech và Vacherot đã hỗ trợ lẫn nhau từ bên lề, cổ vũ nhau và chia sẻ những lời động viên, cả trực tiếp lẫn qua nhóm trò chuyện gia đình.

Vacherot đã có một vị trí thuận lợi để chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Rinderknech, bao gồm những chiến thắng trước các đối thủ trong Top 20 như Alexander Zverev, Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime và Daniil Medvedev. Hôm nay, anh đã tận mắt chứng kiến người anh họ của mình khó bị đánh bại đến mức nào.

Theo thống kê, Rinderknech đã ghi 12 điểm winner và chỉ mắc hai lỗi đánh hỏng trong màn trình diễn ấn tượng ở set mở màn. Tay vợt 30 tuổi này đã nhanh chóng áp đảo Vacherot và giành được break quyết định ở game thứ ba, qua đó dẫn trước 1-0 trong trận đối đầu đầu tiên của cả hai.

Vacherot đáp trả trong set thứ hai. Tay vợt 26 tuổi này đã giữ chân Rinderknech ở sau vạch cuối sân, giành được lợi thế trong những pha giao bóng để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Từ tỷ số 3-3, Vacherot liên tiếp bẻ giao bóng của Rinderknech để vươn lên dẫn trước, rồi tiếp tục chơi tấn công mạnh mẽ, thực hiện những cú cắt bóng uy lực để giành quyền kiểm soát. Anh giành 92% điểm giao bóng một trong set quyết định và chỉ mắc một lỗi đánh bóng hỏng, qua đó giành chiến thắng lớn nhất sự nghiệp sau 2 giờ 11 phút.

Rinderknech tăng 26 bậc lên vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng ATP cập nhật và sẽ đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp vào ngày mai. Tay vợt 30 tuổi này đã giành chiến thắng thứ 100 ở cấp độ tour tại vòng bán kết, qua đó trở thành tay vợt thứ chín người Pháp lọt vào chung kết Masters 1000.