Sinner đánh bại Zverev lần thứ ba trong 17 ngày, vào bán kết ATP Finals

Với mục tiêu bảo vệ danh hiệu tại trận chung kết mùa giải, Jannik Sinner đã thể hiện phong độ xuất sắc khi đánh bại Alexander Zverev 6-4, 6-3. Tay vợt 24 tuổi người Ý nâng thành tích lên 2-0 tại bảng Bjorn Borg và sẽ chạm trán Ben Shelton ở lượt trận cuối trước khi bước vào vòng bán kết.

“Đây là một trận đấu rất cạnh tranh và sít sao. Tôi đã giao bóng tốt ở những thời điểm quan trọng và cố gắng chơi thứ quần vợt tốt nhất khi cần thiết. May mắn thay, mọi thứ đã diễn ra đúng như ý”, Sinner chia sẻ sau trận.

Chiến thắng này giúp Sinner nối dài chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước Zverev, đồng thời nâng tỷ số đối đầu lên 6-4. Tay vợt người Đức từng dẫn 4-1 trong loạt đối đầu này, nhưng kể từ sau US Open 2023, nơi anh có chiến thắng gần nhất trước Sinner, mọi thứ đã đổi chiều. Sinner đã hạ Zverev trong trận chung kết Australian Open năm nay, rồi tiếp tục thắng tại Vienna và Paris Masters.

“Cả hai chúng tôi đều điều chỉnh chiến thuật một chút, đánh nhanh và phẳng hơn. Tôi đặc biệt hài lòng với khả năng trả giao bóng. Thật sự khó khăn khi đối đầu với Sascha, vì anh có một trong những cú giao bóng hay nhất, và ở bảng đấu này, việc trả giao bóng của Zverev hay Ben Shelton đều là thử thách lớn”, Sinner nói thêm.

Trong những thời khắc áp lực, Sinner cho thấy bản lĩnh và sự điềm tĩnh quen thuộc. Ngay ở game mở màn, Zverev có hai cơ hội bẻ game, nhưng cả hai đều bị xóa sổ bằng những cú ace. Sinner ghi bốn cú ace chỉ trong game đầu và kết thúc trận đấu với tổng cộng 12 cú ace.

Anh giành break quyết định ở tỷ số 5-4 trong set đầu, khép lại bằng một pha bóng 17 lần chạm vợt khi Zverev đánh lỗi thuận tay. Trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả tại Inalpi Arena, Sinner chơi chắc tay ở những thời điểm then chốt, cứu thành công toàn bộ bảy break-point mà anh phải đối mặt, tất cả đều nhờ những cú giao bóng chính xác, bao gồm ba cú ace liên tiếp khi bị dẫn 0/40 ở set hai.

Hiện Sinner vẫn còn cơ hội trong cuộc đua giành ngôi số một của năm. Để làm được điều đó, anh phải vô địch giải với thành tích bất bại, đồng thời hy vọng Carlos Alcaraz không có thêm bất kỳ chiến thắng nào. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ gặp Lorenzo Musetti vào tối 13/11 để cạnh tranh tấm vé vào bán kết, đồng thời trận đấu này cũng ảnh hưởng tới vị trí số một của năm.