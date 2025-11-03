Lần đầu vô địch Paris Masters, Jannik Sinner trở lại ngôi số một thế giới

Jannik Sinner đã có một ngày chủ nhật đáng nhớ tại Paris Masters, anh không chỉ giành danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 5 trong sự nghiệp mà còn chính thức trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng ATP.

Tay vợt Sinner lần đầu đăng quang tại Paris Masters (Ảnh: Getty).

Với phong thái điềm tĩnh và những cú đánh chính xác quen thuộc, tay vợt 24 tuổi người Ý đã vượt qua Felix Auger-Aliassime đầy nhiệt huyết với tỷ số 6-4, 7-6(4) trong trận chung kết. Đây là danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên của Sinner tại giải đấu trên đất Pháp, khép lại một hành trình hoàn hảo khi anh không thua bất kỳ set nào. Thành tích này giúp Sinner trở thành tay vợt đầu tiên làm được điều đó kể từ Carlos Alcaraz tại Indian Wells năm 2023, đồng thời kéo dài chuỗi trận thắng trong nhà của anh lên con số 26.

“Thật sự rất tuyệt vời. Thành thật mà nói, đây là một trận chung kết vô cùng căng thẳng, và cả hai chúng tôi đều biết điều gì đang chờ đợi”, Sinner chia sẻ sau chiến thắng kéo dài 1 giờ 52 phút.

“Tôi vô cùng hạnh phúc. Vài tháng qua thật tuyệt vời. Chúng tôi đang cố gắng cải thiện mọi thứ và kết quả này khiến tôi rất hài lòng. Thêm một danh hiệu nữa trong năm nay. Đây là một mùa giải tuyệt vời, bất kể điều gì sẽ xảy ra ở Turin”, anh nói thêm.

Không chỉ đảm bảo trở lại ngôi số một thế giới vào thứ hai (3/11), Sinner còn thu hẹp đáng kể khoảng cách với Alcaraz trong cuộc đua giành danh hiệu ATP cuối năm. Anh hiện chỉ kém Alcaraz 1.050 điểm trên bảng xếp hạng ATP Live Race to Turin, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính tại Nitto ATP Finals, nơi Sinner đang là đương kim vô địch.

Về phía Auger-Aliassime, dù thất bại trong trận chung kết ATP Masters 1000 thứ hai, kết quả này vẫn giúp anh cải thiện đáng kể cơ hội giành vé tới Nitto ATP Finals. Tay vợt người Canada đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Live Race, hơn Lorenzo Musetti 160 điểm, anh sẽ tiếp tục nỗ lực tại giải ATP 250 ở Metz vào tuần tới.

Auger-Aliassime không thể ngăn cản bước tiến của Sinner (Ảnh: Getty).

Auger-Aliassime khởi đầu trận chung kết không tốt khi mất break ở game đầu tiên, Sinner đã biến lợi thế sớm trở thành bước ngoặt của set thứ nhất. Hạt giống số 2 với khả năng giao bóng ấn tượng, không một lần đối mặt với break-point đã tiến thẳng tới chiến thắng 6-4.

Dù chiến đấu kiên cường trong set hai đầy căng thẳng, Auger-Aliassime vẫn không thể ngăn Sinner giành chiến thắng trong loạt tie-break cân não và nâng cao danh hiệu thứ tư trong mùa giải. Tiếp nối hai chiến thắng trước tay vợt Canada tại Cincinnati và US Open năm nay, Sinner hiện dẫn 3-2 trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai tay vợt.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn. Anh ấy giao bóng cực kỳ tốt, đặc biệt là sau break đầu tiên. Tôi không có nhiều cơ hội nên phải tận dụng từng cơ hội nhỏ, và trong tình huống này chỉ là một cơ hội rất nhỏ. Vì vậy, tôi rất hài lòng với cách mình xử lý trận đấu”, Sinner nhận xét về đối thủ.