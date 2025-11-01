Sinner đối đầu đương kim vô địch Zverev tại bán kết Paris Masters

Lịch thi đấu dự kiến bán kết Paris Masters 2025 20h00 ngày 1/11: Felix Auger-Aliassime - Alexander Bublik 23h30 ngày 1/11: Alexander Zverev - Jannik Sinner

Trong trận đấu thứ 400 ở cấp độ chuyên nghiệp, Jannik Sinner đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại tay vợt người Mỹ Ben Shelton với tỷ số 6-3, 6-3. Chiến thắng này giúp Sinner nối dài chuỗi trận thắng trong nhà lên con số 24, tính từ tháng 11/2023. Nếu giành danh hiệu thứ 5 trong mùa giải - đồng thời là danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên của năm 2025 - tay vợt người Ý sẽ trở lại ngôi số một thế giới vào thứ hai tới.

Sinner đang có phong độ cao tại Paris Masters (Ảnh: Getty).

“Đây là một trận đấu rất khó khăn. Khi đối đầu với Ben, bạn không thể kiểm soát được nhiều vì những cú giao bóng tuyệt vời của anh ấy, nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình đã trả giao bóng rất tốt”, Sinner chia sẻ. Theo thống kê, anh giành được 71% điểm khi trả giao bóng hai. “Từ cuối sân, tôi đã chơi rất chắc chắn và quyết liệt, vì vậy tôi rất hài lòng với trận đấu hôm nay”, anh nói thêm.

Sinner không mắc lỗi đánh hỏng nào ở cú trái tay - vũ khí sở trường của anh - và chỉ mắc 10 lỗi ở cú thuận tay. Tay vợt người Ý tỏ ra khát khao trong các pha trả giao bóng hai, đồng thời thể hiện phản xạ cực nhanh trước những cú giao bóng mạnh mẽ của Shelton.

Sau khi giành được set-point ở game thứ 9 trong set mở màn, Sinner tận dụng cơ hội thứ hai để khép lại set đấu kéo dài 34 phút bằng pha xử lý tinh tế: anh né cú giao bóng uy lực của Shelton, tung cú trái tay đưa bóng ra phần sân trống để kết thúc set.

Bước sang set hai, Sinner hơi chùn bước khi đang dẫn 3-1 và bị bẻ giao bóng, trước khi Shelton ghi điểm bằng cú thuận tay xoáy cong. Tuy nhiên, Sinner nhanh chóng lấy lại nhịp độ, tận dụng lỗi giao bóng kép của đối thủ ở game 8 - sau cú giao bóng hai táo bạo có tốc độ 190 km/h - để giành lợi thế và khép lại trận đấu sau 69 phút.

Với chiến thắng tại tứ kết, Sinner trở thành tay vợt người Ý đầu tiên lọt vào bán kết Paris Masters, đồng thời thiết lập kỷ lục 43 lần vào bán kết ở cấp độ ATP Tour, vượt qua thành tích của Fabio Fognini và Adriano Panatta. Đáng chú ý, trước giải đấu này, Sinner chỉ có duy nhất một chiến thắng trong ba lần tham dự Paris Masters.

Kể từ thất bại trước Shelton trong lần đối đầu đầu tiên tại Thượng Hải cách đây hai năm, Sinner đã thắng bảy trận liên tiếp trước tay vợt 23 tuổi này. Ngoài ra, anh đang có chuỗi 22 trận thắng liên tiếp trước các tay vợt Mỹ, và 14 trận toàn thắng trước những tay vợt thuận tay trái trong cùng khoảng thời gian.

Zverev vững bước trên con đường bảo vệ ngôi vô địch tại Paris Masters (Ảnh: Getty).

Alexander Zverev đã có một chiến thắng đầy kịch tính tại Paris Masters, chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Daniil Medvedev với tỷ số 2-6, 6-3, 7-6(5). Kết quả này giúp Zverev giành vé vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán hạt giống số hai Jannik Sinner - trận tái đấu của chung kết Vienna tuần trước mà tay vợt người Ý đã giành chiến thắng. Trong khi đó, cơ hội góp mặt tại ATP Finals của Medvedev đã chính thức khép lại.

“Điều tôi hài lòng nhất là những điểm cứu được, cách tôi tiếp tục thi đấu dũng cảm và giành chiến thắng trong những thời khắc quan trọng”, Zverev chia sẻ sau trận đấu.

Ngay từ đầu, Medvedev áp dụng chiến thuật trả giao bóng sâu quen thuộc, buộc Zverev phải phản công bằng những cú giao bóng - lên lưới hoặc bỏ nhỏ. Tay vợt người Đức bị ngã ở game thứ 8 và gặp vấn đề nhẹ ở gân kheo trái, nhưng sau đó anh thay đổi chiến thuật, tận dụng tối đa sức mạnh của mình. Nhà đương kim vô địch tăng tốc và bắt đầu gây sức ép từ cuối sân.

“Tôi cảm thấy mình chơi tốt lúc đầu, nhưng chiến thuật lại rất tệ. Tôi có cảm giác đánh bóng tốt, tin rằng mình có thể lật ngược thế cờ vì thực sự tự tin với các cú đánh, nhưng một lần nữa, tôi lại chơi không ổn. Sau đó tôi thay đổi một vài chi tiết trong chiến thuật và bẻ được game giao bóng. Anh ấy cũng giúp tôi làm điều đó (khi tôi đang dẫn 1-0 ở set thứ hai)”, Zverev nói thêm.

Đối mặt với hai match-point khi đang giao bóng ở game 10 trong set quyết định, Zverev vẫn giữ được bình tĩnh dù Medvedev đang có phong độ cao. Anh tận dụng thành công cơ hội, dù sau đó bỏ lỡ một cú đánh tương tự khi dẫn 5-3 trong loạt tie-break.

Trong trận đấu kéo dài 2 giờ 30 phút, tay vợt 28 tuổi đã hai lần cứu match-point, giành điểm quan trọng ở pha bóng kéo dài tới 27 cú đánh, khép lại bằng cú winner quyết định. Cuối cùng, Zverev ấn định chiến thắng trong loạt tie-break căng thẳng. Zverev hiện có thành tích đối đầu 8-14 với Medvedev và sẽ hướng tới việc phá vỡ thế cân bằng 4-4 với Sinner.

“Daniil giống như khắc tinh của tôi vậy, tôi không thích đối đầu với anh ấy. Anh ấy là người đã theo sát tôi suốt vài năm qua. Tôi thực sự rất hài lòng với chiến thắng này. Chủ nhật tuần trước, chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời với Jannik. Tôi rất vui khi được gặp lại anh ấy, và hy vọng chúng tôi sẽ mang đến thêm một trận đấu hấp dẫn nữa”, Zverev cười nói.