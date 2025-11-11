Sinner thắng trận mở màn ATP Finals, tiếp tục đua ngôi số một với Alcaraz

Với chiến thắng sau 1 giờ 41 phút, Sinner vươn lên dẫn 1-0 tại bảng đấu mang tên Bjorn Borg. Tay vợt 24 tuổi không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào trong trận gặp Auger-Aliassime, đồng thời nâng chuỗi trận thắng trong nhà lên con số 27. Anh cũng chưa để thua set nào tại Nitto ATP Finals kể từ thất bại trước Novak Djokovic ở trận chung kết năm 2023.

Sinner khởi đầu thuận lợi tại ATP Finals 2025 (Ảnh: Getty).

“Trận đấu rất khó khăn cho đến khi tỷ số là 6-5. Tôi đã có một vài cơ hội để bẻ giao bóng. Felix giao bóng rất tốt; một lần tôi trả giao bóng hụt, nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Anh ấy đã chơi rất quyết liệt, nên tôi thực sự vui khi vượt qua được thử thách hôm nay. Rõ ràng, chiến thắng trong trận đầu tiên là điều rất quan trọng ở giải đấu và thể thức này", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Sinner cũng bày tỏ sự lo lắng cho đối thủ: “Tôi hy vọng chấn thương của anh ấy không quá nghiêm trọng”.

Chiến thắng tại Inalpi Arena (Ý) giúp Sinner tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua Carlos Alcaraz để giành vị trí số một cuối năm. Tay vợt người Ý hiện kém Alcaraz 1.050 điểm ở bảng xếp hạng cập nhật ATP, trong khi đối thủ người Tây Ban Nha đã khởi đầu chiến dịch Nitto ATP Finals bằng chiến thắng trước Alex de Minaur vào hôm qua.

Trong trận tái đấu sau chung kết Paris Masters chỉ 8 ngày trước, Sinner và Auger-Aliassime đã tạo nên một set đầu đầy giằng co. Tay vợt người Canada cứu được hai break-point ở game 6 và một set-point ở game 10, nhưng không thể ngăn Sinner giành break quyết định ở game thứ 12. Ở thời điểm đó, Auger-Aliassime dường như bắt đầu cảm thấy đau ở chân trái sau cú giao bóng khi đang bị dẫn 0-30.

Anh xin hội ý y tế ngoài sân vào cuối set đầu tiên. Dù thi đấu đầy nỗ lực trong lần trở lại Nitto ATP Finals kể từ năm 2022, tay vợt số 8 thế giới không thể hồi phục sau khi mất break ở game thứ hai của set hai. Anh tiếp tục được điều trị chấn thương chân ngay trên sân tại thời điểm 0-3, khi báo với chuyên gia vật lý trị liệu rằng mình đau ở bắp chân trái, và thêm một lần nữa khi tỷ số là 1-4.

Auger-Aliassime thua liên tiếp trước Sinner hai trận trong tháng 11 (Ảnh: Getty).

“Jannik rất khó bị đánh bại ở bất cứ đâu, đặc biệt là tại đây. Anh ấy khởi đầu tuyệt vời và gần như không để tôi có cơ hội. Từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng, anh ấy thật xuất sắc. Hiện tại, anh ấy là tay vợt khó bị đánh bại nhất ở đây", Auger-Aliassime nói về đối thủ.

Đúng với phong cách đặc trưng, Sinner duy trì lối đánh gọn gàng và tập trung cao độ, trong khi Auger-Aliassime gặp nhiều khó khăn về thể lực khi lên lưới. Hạt giống số hai kết thúc trận đấu với tỷ lệ giành điểm 89% (32/36) sau cú giao bóng đầu tiên. Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Auger-Aliassime tại Paris và Turin trong tháng 11, Sinner đã nâng tỷ số đối đầu lên 4-2.

“Bạn vẫn phải giữ sự ổn định và cân bằng tốt trên sân. Về mặt tinh thần, điều đó có hơi khác một chút, nhưng đồng thời cũng là một lợi thế. Bạn phải nhận thức được điều đó và sử dụng nó một cách đúng đắn, dù không ai mong muốn trận đấu diễn ra như vậy", Sinner chia sẻ khi được hỏi về việc đối đầu với một đối thủ gặp vấn đề thể chất.