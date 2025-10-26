Jannik Sinner đối đầu Zverev ở chung kết Vienna Open 2025

Đối đầu hạt giống số ba Alex De Minaur ở bán kết, hạt giống số một Jannik Sinner thể hiện sự vượt trội với 2 break-point liên tiếp để dẫn 4-0 ở set 1. Tay vợt người Australia rất nỗ lực nhưng anh chỉ có thể đòi lại 1 break-point trước khi thất bại với tỷ số 3-6.

Đẳng cấp đã giúp Sinner vượt qua Alex De Minaur (Ảnh: Reuters).

Sang set 2, Sinner giành break-point ở game 5 để dẫn 3-2, tuy nhiên tay vợt người Italy mất tập trung ở game 6 tạo điều kiện cho De Minaur gỡ hòa 3-3. Mặc dù vậy, ngôi sao số hai thế giới nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và chơi áp đảo.

Sinner giành break-point ngay game 7, De Minaur không còn cơ hội gây bất ngờ và set đấu kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về nhà vô địch Wimbledon. Thắng De Minaur với tỷ số 6-3, 6-4 sau gần 90 phút thi đấu, Sinner tiến vào chung kết Vienna Open 2025 gặp Alexander Zverev.

Ở trận bán kết còn lại, hạt giống số hai Alexander Zevrev đánh bại hạt giống số 4 Lorenzo Musetti với tỷ số 6-4, 7-5 sau hai set. Năm ngoái, Zverev đã thua tay vợt người Italy ở tứ kết Vienna Open.

Zverev đã thi đấu khá ấn tượng, anh tung ra 9 cú ace, thắng 83% điểm từ giao bóng một và không phải đối mặt với bất kỳ break point nào. Đây là chiến thắng thứ 300 trên mặt sân cứng của ngôi sao người Đức ở các giải ATP.

Zverev thể hiện phong độ cao khi đánh bại Lorenzo Musetti (Ảnh: Reuters).

Về phần mình, dù bị loại ở bán kết Vienna Open nhưng Lorenzo Musetti vẫn đảm bảo vững chắc vị trí thứ 8, hơn Felix Auger Aliassime 420 điểm cho suất cuối cùng dự ATP Finals 2025 ở Italy vào giữa tháng 11.

Zverev sẽ chạm trán Sinner ở chung kết Vienna Open 2025 vào 20h tối nay (26/10). Tay vợt người Đức đang dẫn Sinner 4-3 về tỷ số đối đầu nhưng ở cuộc so tài gần nhất, ngôi sao người Italy chiến thắng ở trận chung kết Australian Open 2025.

Ở bán kết giải ATP 500 Basel Open 2025 diễn ra tại Thụy Sĩ tối 25/10, Joao Fonseca đánh bại Jaume Munar 7-6, 7-5, Alejandro Davidovich Fokina thắng Ugo Humbert 7-3, 3-1 và đối thủ xin bỏ cuộc do chấn thương. Trận chung kết giữa Fonseca và Davidovich sẽ diễn ra vào 21h30 tối nay (26/10).