Sinner “gieo sầu” cho Alcaraz, lên ngôi vương ở Six Kings Slam

Jannik Sinner đã xuất sắc đánh bại tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz để đăng quang ngôi vô địch giải Six Kings Slam danh giá tại Saudi Arabia. Tay vợt người Ý thể hiện phong độ vượt trội, giành chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-4 trước đương kim vô địch Roland Garros và US Open.

Sinner nhận giải thưởng vô địch là một chiếc vợt bằng vàng (Ảnh: Getty).

Ngay từ set đấu đầu tiên, tay vợt số 2 thế giới Sinner nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Anh bẻ giao bóng của Alcaraz ở game mở màn và duy trì lợi thế dẫn trước. Mặc dù tay vợt người Tây Ban Nha đã nỗ lực rút ngắn tỷ số, nhưng Sinner vẫn giữ vững phong độ, giành thêm break ở game thứ năm. Với cú trái tay của Alcaraz đi ra ngoài, Sinner dẫn trước 4-1 và dễ dàng kết thúc set đầu với tỷ số 6-2.

Bước sang set thứ hai, Alcaraz đã có sự điều chỉnh và khởi đầu tốt hơn, giữ vững game giao bóng đầu tiên. Hai tay vợt giằng co trong những game đầu tiên. Tuy nhiên, ở game thứ năm, Alcaraz đã phải đối mặt với áp lực lớn khi bị dẫn 15-40 và phải cứu tới năm break-point. Dù đã thành công ở game này, anh không thể lặp lại điều tương tự ở game giao bóng kế tiếp, để Sinner bẻ giao bóng một lần nữa và dẫn trước 4-3.

Với lợi thế giao bóng mạnh mẽ, tay vợt người Ý đã tự tin tiến gần tới chiến thắng. Chỉ đánh rơi một điểm duy nhất trong hai game cầm giao bóng tiếp theo, Sinner đã thắng 6-4 ở set thứ hai và ấn định chiến thắng chung cuộc sau 73 phút tranh tài.

Sinner thi đấu trận chung kết với Alcaraz tại ANB Arena, Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Alcaraz không ngần ngại ca ngợi đẳng cấp của đối thủ: “Khi Jannik thi đấu ở đẳng cấp này, mọi thứ luôn khó khăn. Tôi nghĩ mọi người đều có thể thưởng thức trình độ quần vợt của anh ấy hôm nay. Đó thực sự là một đẳng cấp rất cao”.

Anh ví von lối chơi của Sinner như “chơi bóng bàn”, thừa nhận “việc ở phía bên kia lưới không hề vui”. Tuy nhiên, chính điều đó lại là động lực để Alcaraz nỗ lực hơn: “Khi anh ấy chơi thứ quần vợt tuyệt vời như vậy, tôi có thêm động lực để đến sân tập, dốc toàn lực để đối đầu với anh ấy, cố gắng chơi tốt hơn. Đôi khi anh ấy khá khó chịu, nhưng đồng thời cũng cho tôi thêm động lực”.

Vượt lên trên sự cạnh tranh, Alcaraz nhấn mạnh tình bạn đặc biệt giữa hai người: “Chúng tôi có một tình bạn đặc biệt ngoài sân đấu, điều đó thật tuyệt vời. Đôi khi người ta nghĩ rằng khi hai tay vợt cạnh tranh vì những điều tuyệt vời, cống hiến hết mình trên sân, họ không thể có một tình bạn tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi cũng chứng minh được điều đó”.

Sinner cũng đồng tình với nhận định của Alcaraz: “Thật tuyệt khi có đối thủ. Chúng tôi có sự cạnh tranh quyết liệt. Nhưng chúng tôi cũng có một tình bạn đặc biệt”.

Tay vợt người Ý bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Alcaraz: “Trước hết, thật tuyệt khi được chia sẻ sân đấu với Carlos. Anh đã làm rất tốt trong suốt mùa giải, làm việc rất chăm chỉ, giành được những danh hiệu đáng kinh ngạc, hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Thực ra thì cảm ơn bạn đã để lại một cái cho tôi lúc này nhé!”.

Sinner, Alcaraz nhận giải thưởng tại Six Kings Slam (Ảnh: Getty).

Giải đấu Six Kings Slam đã thu hút sự chú ý lớn với mức tiền thưởng hấp dẫn. Cả 6 tay vợt tham gia, bao gồm Novak Djokovic, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev, đều nhận được khoản tiền đảm bảo 1,5 triệu USD. Với chiến thắng của mình, Sinner đã nhận thêm 4,5 triệu USD, cùng với một cây vợt vàng được cho là có giá trị khoảng 250.000 USD.

Trước đó, trong trận tranh giải ba, tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam Novak Djokovic đã bất ngờ bỏ cuộc trước đối thủ người Mỹ Taylor Fritz. Djokovic đã bắt tay Fritz sau khi để thua set đầu tiên trong loạt tie-break căng thẳng kéo dài 75 phút. Đây là lần đầu tiên Fritz giành chiến thắng trước Djokovic sau 11 lần chạm trán trước đó.