Sinner chạm trán Djokovic ở bán kết Six Kings Slam 2025

Với đẳng cấp cao hơn, Sinner áp đảo Tsitsipas khi liên tiếp đoạt 3 break-point để dẫn 5-0 trong set mở màn. Dù nỗ lực đòi lại 1 break, Tsitsipas vẫn phải ngậm ngùi gác vợt với tỷ số 2-6.

Sang set 2, tay vợt người Hy Lạp chứng kiến Sinner bẻ 2 game cầm giao bóng liên tiếp và dẫn 3-0, sau đó đòi lại break để rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Ở game 9 bản lề, Tsitsipas lại mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Sinner giành break-point và kết thúc set đấu với chiến thắng 6-3.

Sinner không gặp khó khăn để đánh bại Tsitsipas (Ảnh: Reuters).

Thắng Stefanos Tsitsipas với tỷ số 6-2, 6-3 sau 1 tiếng 16 phút, Sinner giành quyền vào bán kết Six Kings Slam gặp Novak Djokovic.

Jannik Sinner chia sẻ trước trận gặp Djokovic ở bán kết hôm nay (16/10): "Việc được chia sẻ sân đấu với Djokovic một lần nữa là điều tuyệt vời, đặc biệt là ở đây. Trên hết, chúng tôi đến đây để tận hưởng, để mang quần vợt đến với nơi này. Tất cả những gì chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ thấy thích thú".

Tay vợt vô địch Six Kings Slam 2025 sẽ nhận tổng cộng 6 triệu USD (1,5 triệu USD tham dự và 4,5 triệu USD cho chức vô địch), cao hơn hẳn so với nhà vô địch Australian Open, Roland Garros, Wimbledon. Năm ngoái, Sinner lên ngôi vô địch khi thắng Djokovic ở bán kết và Alcaraz ở chung kết.

Djokovic và Alcaraz năm nay được chọn vào thẳng vòng bán kết Six Kings Slam do sở hữu nhiều Grand Slam nhất trong số các tay vợt dự giải. Đối thủ của Alcaraz ở trận bán kết vào hôm nay (16/10) là Taylor Fritz, người thắng Alexander Zverev 6-3, 6-4 ở tứ kết.