Djokovic vượt qua chấn thương, tiến vào bán kết Thượng Hải Masters

Lịch thi đấu dự kiến tứ kết Thượng Hải Masters 2025 Ngày 10/10 Alex De Minaur - Daniil Medvedev (14h) Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime (17h30)

Djokovic đã đánh bại Bergs với tỷ số 6-3, 7-5 trong trận tứ kết Thượng Hải Masters 2025. Cựu số một thế giới từng phải vật lộn với chấn thương chân và kiệt sức dưới cái nóng Thượng Hải trong chiến thắng ở vòng 4 trước Jaume Munar, và một lần nữa anh gặp vấn đề về thể lực trong set mở màn trước Bergs. Tuy nhiên, Djokovic đã vượt qua chấn thương - dường như ở chân trái - để ghi tên mình vào trận bán kết Masters 1000 lần thứ 80, lập nên một kỷ lục mới.

Djokovic ăn mừng chiến thắng tại tứ kết Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

Djokovic vươn lên dẫn 4-2 trong set đầu tiên sau khi bẻ game thứ sáu. Bergs quật khởi ngay game tiếp theo nhưng không thể tận dụng ba break-point để đòi break. Ở game thứ tám, tay vợt người Đức chiến đấu kiên cường, cứu tới năm set-point để tiếp tục nuôi hy vọng. Tuy nhiên, Djokovic đã không cho đối thủ cơ hội trong game thứ chín khi anh nhanh chóng ấn định chiến thắng 6-3.

Cơ hội để Djokovic thắng nhanh set thứ hai đến ở game thứ chín khi tay vợt người Serbia có break, nhưng Bergs đã nhanh chóng đòi lại break bằng một pha trả giao bóng chất lượng cao. Trong game tiếp theo, Djokovic xuất sắc hóa giải những cú đánh dũng mãnh của Bergs để tiếp tục bẻ game và có cơ hội kết thúc set đấu mà không phải thi đấu tie-break. Tay vợt Serbia không phạm sai lầm trong game thứ 12, dù Bergs đã cứu hai match-point và giành một break-point. Djokovic thắng 7-5 ở set thứ hai và kết thúc trận đấu sau 1 giờ 52 phút.

“Thành thật mà nói, tôi rất cố gắng giữ vững phong độ trên sân”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu đầu tiên với Bergs. Anh nói thêm: “Đây là lần đầu tiên tôi chạm trán Bergs, anh ấy là một tay vợt tuyệt vời. Rõ ràng, lối chơi của anh ấy rất mạnh mẽ. Có những lúc tôi phải cố gắng đánh thêm một quả bóng nữa để khiến anh ấy mất bóng, và đó là điều đã xảy ra.

Lẽ ra tôi nên kết thúc trận đấu sau tỷ số 5-4. Anh ấy đã chơi tốt, nhưng một lần nữa tôi lại hơi bị động. Những ngày này, điều kiện thi đấu rất khó khăn cho tất cả các vận động viên, và tôi cố gắng giữ vững phong độ trên sân. Tôi rất vui vì đã vượt qua được thử thách hôm nay”.

Djokovic chỉ còn cách chức vô địch Masters 1000 thứ 41 hai chiến thắng nữa, và đó cũng sẽ là danh hiệu đầu tiên của anh kể từ Paris Masters 2023. Tay vợt 38 tuổi người Serbia đang nắm giữ kỷ lục 40 danh hiệu Masters 1000. Đối thủ của Djokovic trong trận bán kết Thượng Hải sẽ là Valentin Vacherot, sau khi tay vợt người Monaco bất ngờ đánh bại hạt giống số 10 Holger Rune với tỷ số 2-6, 7-6(4), 6-4.