Jannik Sinner nhiều khả năng không dự Paris Masters 2025

Ở Thượng Hải Masters 2025, Jannik Sinner dừng bước tại vòng 3 do chấn thương ở cuộc đối đầu với Tallon Griekspoor ngày 6/10. Tay vợt người Italy đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi thua Alcaraz ở chung kết US Open 2025.

Theo phóng viên thể thao Simone Eterno của tờ Eurosport Italy, Jannik Sinner sẽ không dự Paris Masters 2025. Giải ATP Masters 1000 cuối cùng năm nay sẽ diễn ra ở Pháp từ ngày 27/10 đến 2/11.

Sinner có thể không dự Paris Masters để dồn sức cho ATP Finals (Ảnh: ATP).

Nhà báo người Italy tiết lộ tay vợt đồng hương sẽ tham dự giải ATP 500 Vienna Open 2025 diễn ra tại Áo từ ngày 18/10 đến 26/10. Sau đó, ngôi sao người Italy tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, trước khi bước vào ATP Finals 2025 diễn ra tại Turin (Italy) từ ngày 9/11 đến 16/11.

Jannik Sinner trải qua năm 2025 đầy biến động, anh khởi đầu hoàn hảo với chức vô địch Australian Open. Tuy nhiên ngôi sao người Italy bị treo giò 3 tháng vì sử dụng doping và sau khi tái xuất, anh thua Alcaraz ở chung kết Rome Masters lẫn Roland Garros.

Sinner phục hận Alcaraz bằng chiến thắng ở chung kết Wimbledon, nhưng anh lại thất bại trước tay vợt người Tây Ban Nha ở chung kết US Open. Thất bại này khiến Sinner đánh mất ngôi đầu trên bảng xếp hạng ATP.

Với việc không dự Paris Masters, Sinner không còn cơ hội soán ngôi số một thế giới của Alcaraz trong giai đoạn hơn 2 tháng cuối năm 2025. ATP Finals trên sân nhà là cơ hội để Sinner có được chức vô địch danh giá và hướng đến năm 2026 nhiều tham vọng hơn.