Sinner bỏ lỡ hơn hàng triệu USD tiền thưởng vì án cấm thi đấu

Jannik Sinner đã khép lại năm 2025 với tư cách là người có thu nhập cao nhất ATP Tour, anh bỏ túi 19.114.396 USD tiền thưởng. Con số này chỉ đứng sau kỷ lục 21.146.145 USD của Novak Djokovic vào năm 2015, khẳng định một năm thi đấu bùng nổ của ngôi sao người Ý.

Sinner đã có một năm thi đấu thành công với mức tiền thưởng khổng lồ (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, Sinner đạt được thành tích ấn tượng này chỉ với 12 giải đấu tham dự, minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc của anh. Anh chỉ thất bại trước trận chung kết ở hai sự kiện: Halle Open và Shanghai Masters (nơi anh phải bỏ cuộc vì chuột rút).

Sinner đã vượt qua đối thủ Carlos Alcaraz để dẫn đầu danh sách tiền thưởng sau khi đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha trong trận chung kết ATP Finals ở Turin, mang về khoản tiền thưởng kỷ lục 5.071.000 USD. Tay vợt 24 tuổi này cũng đã giành chiến thắng tại năm giải đấu khác trong năm nay (Australian Open, Wimbledon, China Open, Paris Masters và Vienna Open), đồng thời là á quân tại Roland Garros, US Open, Italian Open và Cincinnati Masters.

Tổng số tiền thưởng của Sinner chưa bao gồm 6 triệu USD mà anh nhận được khi giành chiến thắng tại giải đấu Six Kings Slam ở Saudi Arabia.

Tuy nhiên, số tiền thưởng năm 2025 của tay vợt bốn lần vô địch Grand Slam có thể còn lớn hơn nữa nếu anh không bị cấm thi đấu từ ngày 9/2 đến ngày 4/5 do không vượt qua được hai cuộc kiểm tra doping vào tháng 3 năm 2024. Trong thời gian bị đình chỉ, Sinner dự kiến ​​sẽ tham gia các giải ATP 500 tại Rotterdam và Doha vào tháng 2, các giải Masters tại Indian Wells và Miami vào tháng 3, và giải Madrid Masters vào tháng 4-5. Anh cũng có thể đã tham gia Monte Carlo Masters vào đầu tháng 4.

Sinner trong buổi họp báo sau khi thực hiện án treo giò 3 tháng (Ảnh: Getty).

Nếu Sinner có thể tham gia và giành chiến thắng ở sáu giải đấu này, anh sẽ có cơ hội kiếm thêm tổng số tiền thưởng tiềm năng tối đa là 5.447.382 USD. Cụ thể, tiền thưởng cho nhà vô địch tại các giải đấu mà Sinner đã bỏ lỡ bao gồm:

Rotterdam (ATP 500) - 464.245 USD

Doha (ATP 500) - 516.165 USD

Indian Wells (ATP Masters 1000) - 1.201.125 USD

Miami (ATP Masters 1000) - 1.124.380 USD

Monte Carlo (ATP Masters 1000) - 1.021.255 USD

Madrid (ATP Masters 1000) - 1.120.212 USD

Ngoài ra, anh cũng có thể lựa chọn tham gia một trong hai giải đấu sân đất nện ATP 500 tại Barcelona và Munich vào giữa tháng 4, với giải thưởng cho người chiến thắng lần lượt là 593.657 USD và 518.561 USD.