Sinner bất ngờ thất bại, Djokovic gặp vấn đề trước Australian Open 2026

Ở giải đấu giao hữu mang tên One Point Slam tối 14/1 ở Australia, Jannik Sinner dễ dàng vượt qua Pablo Carreno Busta trước khi đối đầu Jordan Smith. Tuy nhiên ở trận đấu thứ hai, tay vợt người Italy thất bại sau một tình huống giao bóng hỏng.

Jannik Sinner bất ngờ thua trong trận giao hữu trước Australian Open 2026 (Ảnh: Reuters).

Các trận đấu ở giải One Point Slam diễn ra tại Australia chỉ gói gọn trong một điểm duy nhất, người thắng nhận khoản thưởng lên tới 500.000 bảng. Tay vợt chuyên nghiệp chỉ được một lần giao bóng, trong khi tay vợt nghiệp dư có hai lần. Tay vợt người Australia, Jordan Smith (29 tuổi) chưa từng thi đấu chuyên nghiệp.

Sau trận đấu, Sinner vui vẻ chia sẻ: “Tôi đã nói trước rồi, nếu giao bóng hỏng, tôi sẽ bị loại. Dù sao tôi cũng vui vì vẫn còn thêm một tay vợt Australia ở lại. Cảm ơn các bạn, hãy tận hưởng buổi tối”.

Novak Djokovic gặp vấn đề trước thềm Australian Open 2026 (Ảnh: ATP).

Trước thềm Australian Open 2026 diễn ra tại Australia từ ngày 18/1 đến 1/2, chấn thương của Novak Djokovic khiến người hâm mộ khá quan tâm. Ngôi sao người Serbia chỉ có thể tập luyện trong 12 phút khi gặp vấn đề ở phần cổ, dẫn đến khó giao bóng.

Sau khi điều trị ngay trên sân tập, Nole cũng không thể tiếp tục tập luyện. Trước thềm Australian Open 2026, Djokovic đã rút lui khỏi Adelaide International 2026 vì cơ thể chưa sẵn sàng để thi đấu.